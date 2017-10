Srbi u Hercegovini kao žrtve HDZ-ove taktike za promjenu Izbornog zakona

Foto: Arhiv/Klix.ba

Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nisu konstitutivni, a neće skoro ni biti, ako je suditi prema reakcijama zastupnika Kluba Hrvata koji ne dopuštaju uvrštavanje te tačke na dnevni red redovnih zasjedanja ili ne dođu na vanredne sjednice koje se sazovu samo tim povodom. Predstavnici Srba u Hercegovini ne shvataju tu političku logiku, a kao dio problema u kojem se nalaze, navode i neodržavanje lokalnih izbora u Mostaru.

Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nisu konstitutivni, a neće skoro ni biti, ako je suditi prema reakcijama zastupnika Kluba Hrvata koji ne dopuštaju uvrštavanje te tačke na dnevni red redovnih zasjedanja ili ne dođu na vanredne sjednice koje se sazovu samo tim povodom. Predstavnici Srba u Hercegovini ne shvataju tu političku logiku, a kao dio problema u kojem se nalaze, navode i neodržavanje lokalnih izbora u Mostaru.

HDZ očito ne želi razgovarati o ovoj temi, kao eventualno ni o rješenju pitanja lokalnih izbora u Mostaru, dok se cijelokupan izborni paket ne stavi na stol. Još prije mjesec i po Dragan Čović je na pitanje o konstitutivnosti Srba u HNK problem digao na viši, državni nivo.



"Naš je stav da na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine treba do kraja realizirati pitanje konstitutivnosti triju naroda, naravno zaštiti i svakog građanina. Sve što govorim za Hrvate, mislim i za Bošnjake u onim sredinama gdje ih nema ili su manjina, jednako za Srbe na područjima kao što je Mostar. Ja sam za to da ova pitanja stavimo na sto i da ih zajedno rješavamo, bez bilo kakvih ekskluzivnosti. Ne vidim zašto ovo pitanje ne bi bilo riješeno, ali treba riješiti pitanja za sva tri konstitutivna naroda na prostoru cijele Bosne i Hercegovine", kazao je tada Čović.



Kao komentar najave vanredne sjednice koja nije ni održana, Čović je sve doveo u kontekst izborne godine i politiziranja ove teme.



"Moje pitanje tim istim ljudima koji su predlagači, uz svo poštivanje onih na koje se odnosi, jeste šta su čekali posljednjih godinu dana. Zašto nismo sjeli svi zajedno i u jednom korektnom razgovoru postigli jednoglasnu odluku. Što se tiče Hrvata, apsolutno nema nikakvih prigovora na to, samo je prigovor tehnika i politika koje vode predlagači. Ja ne želim povrijediti SDP koji to ima pravo raditi, no i drugi imaju pravo na adekvatan način na to reagirati. Sad se opet igramo preko leđa jednog konstitutivnog naroda", kazao je Čović.



SDP-ovi zastupnici u Skupštini HNK Aner Žuljević i Vesna Sardžić direktno su prozvali baš Čovića. Žuljević je za Klix.ba kazao kako se kod ovog pitanja ne radi o politici, već o kućnom odgoju i poštivanju osnovnih ljudskih prava.



"Skandalozno je da se inicijativu SDP-a za osiguranje ustavne ravnopravnosti Srba u HNK naziva 'neprimjerenom', pritom još uzimajući sebi za pravo da drže lekcije javnosti o poštivanju zakonitosti i procedura. HDZ-ov koncept prema kojem prava treba da pripadaju samo jednima, a da drugi treba da trpe i da se povinuju volji većine, koja god i gdje god ona bila, je za nas u SDP-u apsolutno neprihvatljiva. To nije pravni sistem, to nije jednakopravnost, to je nasilje", kazao je Žuljević.



Žuljević je kazao i kako se HDZ bavi politikom na principu "švedskog stola", odnosno biranja zakona koje želi provoditi. Sardžić je bila još direktnija optuživši HDZ da ovim ruši državu.



"Nadam se da Dragan Čović nije dobro informisan, inače se ne bi desilo da se on kao član Predsjedništva zalaže za to da država Bosna i Hercegovina krene što brže i u što većem kapacitetu prema Evropskoj uniji, a s druge strane na kantonalnom nivou tu istu državu ruši, jer se ne poštuje odluka Ustavnog suda vezana za konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini, konkretno konstitutivnost Srba u HNK", kazala je Sardžić.



S druge strane, Dušan Golo iz Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru bio je posebno razočaran što se vanredno zasjedanje skupštine HNK nije održalo.



"Mi smo potpuno razočarani zbog ovakve odluke Kluba Hrvata, ne bi nam bilo žao da postoji neki razuman razlog ili argument. Meni bi bilo veoma hrabro da su došli na sjednicu pa ukazali na to šta je stvarni problem, a ne ovako preko medijskog saopćenja", kazao je Dušan Golo u vrijeme kada je bio termin vanredne sjednice Skupštine HNK koja je trebala rješavati pitanje konstitutivnosti Srba u HNK.



Dušan Golo smatra kako Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu do sada nisu imali mogućnost da sami biraju svoje predstavnike te su ih predstavljali Srbi na listama vladajućih i većih opozicijskih stranaka u Federaciji.



"Pogrešna je percepcija da Srbin na listi bilo koje partije ne može zastupati interese Srba. Suludo bi bilo zabraniti gospođi Vesni Sardžić, koja je potpredsjednica Kantonalne skupštine iz reda srpskog naroda, da se bori za interese Srba. Istovremeno ovi drugi imaju nesmetano pravo da se bore za svoje interese", kazao je Golo.



Golo se ogradio da djelovanje Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ima veze s politikom SDP-a, što je jedna od insinuacija Kluba Hrvata. Ova inicijativa za promjenu kantonalnog ustava pokrenuta je prije godinu i po, tako da i priča o politiziranju zbog početka izborne kampanje, prema njegovom mišljenju, isto tako ne dolazi u obzir.



"Stvarni razlozi zbog izbjegavanja ovog problema od HDZ-a su ipak neki drugi. Za Srbe u Mostaru je ključno da se održe lokalni izbori te da se na taj način nama omogući da dođemo do svojih predstavnika. Neodržavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru mi smo i na tom nivou izgubili konstitutivnost", dodaje Dušan Golo.



Bez Gradskog vijeća Srbi gube polugu zaštite vitalnog nacionalnog interesa te ne mogu utjecati na kreiranje i donošenje budžeta, zapošljavanje, kao i druge važne teme. Golo je najavio pokretanje hitne procedure pred Federalnim parlamentom da se u donošenje ključnih odluka u Mostaru uključi i predstavnik srpskog naroda, pored dva čovjeka, predstavnika Bošnjaka i Hrvata.



"Nas boli činjenica da se iz mostarskog budžeta za ovu godinu od pedeset miliona KM za projekte srpskog naroda izdvaja pedeset hiljada KM. Nas posebno zanima održavanje lokalnih izbora jer zbog posebnog statusa koji ovaj grad ima od Dejtona, mi se kroz zaštitu vitalnog nacionalnog interesa možemo boriti za svoja prava, bez obzira na brojnost", smatra Dušan Golo uz napomenu da Srbima u Mostaru odgovara održavanje lokalnih izbora i po starom modalitetu, dok ne budu napravljene potrebne izmjene Izbornog zakona.