SPUS: Povlačimo se iz pregovora, kupovina studentskih karata neće se desiti do daljnjeg

Iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu saopćeno je da se zbog velikog pritiska i nejasnoća glede najavljenog obaveznog plaćanja studentskih karata za javni gradski prijevoz povlače iz pregovora do daljnjeg.

"Najavljeno uvođenje obavezne kupovine studentskih karata neće se desiti do daljnjeg i SPUS do daljnjeg zamrzava sve aktivnosti usmjerene ka postizanju najpovoljnije cijene karte, do jeseni kada će se na ovu temu održati javna rasprava i donijeti konačna odluka", stoji u saopćenju iz SPUS-a.



Istakli su da SPUS nikada neće pristati ni na jedno rješenje ili odluku koja ide na štetu studenata ili koja ih na nešto prisiljava.



"SPUS želi iznaći najbolje i najpovoljnije rješenje za prevoz svih studenata u Kantonu Sarajevo, koje će biti sistemsko, kvalitetno i dugotrajno", naveo je predsjednik SPUS-a Merim Serdarević.