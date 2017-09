Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) će sa sedam timova učestvovati u terenskoj NATO-ovoj vježbi upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda "Bosna i Hercegovina 2017", koja će od 25. do 29. septembra biti održana na području Tuzlanskog kantona.

"Imat ćemo najviše timova od svih ostalih učesnika. Otprilike kapaciteta oko 10 posto ukupno će imati Federalna uprava, dakle oko 130 do 150 ljudi na osam lokacija u samom Kantonu Tuzla", kazao je u razgovoru za Fenu direktor FUCZ-a Fahrudin Solak.



Po njegovim riječima, gotovo cijeli Tuzlanski kanton će biti pokriven u samom scenariju.



"Sve one stvari koje smo radili u vrijeme poplava ćemo imati sada kao scenarij" naveo je Solak.



Naglasio je da dolaze uglavnom svi oni timovi koji su bili tu u vrijeme poplava, negdje oko 35 do 40 timova i predstavnika svojih zemalja.



"Prije svega, želimo da budemo dobri domaćini mi u BiH, da ovo bude jedna zajednička vježba, da nešto naučimo, da mi nešto prezentiramo njima šta smo to mi dosad dobro uradili. Mislim da će sve proteći u najboljem redu" kazao je.



Najavio je da će biti vježbe spašavanja na vodi, spašavanja pod vodom, potom odgovor u slučaju zemljotresa, u ruševinama.



"Tu mi učestvujemo sa svojim USAR timom koji će biti osposobljen i opremljen za manuelnu pretragu, za potragu s upotrebom određe tehnike - kamerama, geofonima i s psima za traganje u ruševinama", naveo je.



Kaže da će također biti odgovor u slučaju hemijske-biološke-radiološke kontaminacije, te da će i tu imati svoj tim. Federalna uprava civilne zaštite imat će i svoj tim za prečišćavanje vode, kao i tim za brzi odgovor u slučaju deminerske nesreće, kada se nešto dogodi u minskom polju.



"Imat ćemo odgovor i za slučaj da se pronađe neko eksplozivno sredstvo zaostalo iz rata, s našim EOD timom", kazao je.



Govoreći o značaju ove vježbe, Solak je istaknuo da NATO već izvjesni period mnogo ulaže u pomoć civilnoj strukturi, "jer vidimo da su klimatske promjene diljem svijeta uzrokovale mnoštvo problema".



"Svakako će biti ovo jedna nadogradnja svih naših sposobnosti, jer će biti ne samo vježba, bit će i dio obuka, rad s određenom tehnikom, primjena nekih novih saznanja, novih znanja da probamo usvojiti, a i neka naša iskustva koja samo godinama stekli da probamo s kolegama podijeliti", naveo je on.



Smatra da ova vježba ima veliki značaj za BiH, napominjući da je ovo možda jedna od najvećih vježbi NATO-a ovakvog karaktera dosad izvedena.



Podsjetio je da su pripadnici FUCZ-a prošle godine bili na ovakvoj istoj vježbi u Crnoj Gori "koja je bila tri puta manjeg obima, s manjim brojem učesnika i s manje scenarija".



"Mi smo dovoljno osposobljeni i opremljeni da možemo odgovoriti na ovako zahtjevnu vježbu. Pred nama će biti mnoštvo zadataka i potrudit ćemo se da maksimalno i odgovorno odgovorimo na sve ove izazove" kazao je direktor FUCZ-a.



Podsjetio je da je 15-ak pripadnika FUCZ-a proteklu godinu aktivno učestvovalo na samoj pripremi vježbe.



Vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda „Bosna i Hercegovina 2017“ bit će održana od 25. do 29. septembra na području Tuzlanskog kantona. Cilj vježbe jeste da se poboljša interoperabilnost međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode.



Ovu će vježbu zajednički realizirati Ministarstvo sigurnosti BiH i NATO Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC). Ovo je EADRCC-ova 17. vježba o upravljanju posljedicama elementarnih nepogoda.