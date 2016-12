SNSD ponovo tražio smjenu Šefika Džaferovića, opozicija stala u njegovu odbranu

Klub SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ponovo je tražio smjenu predsjedavajućeg Zastupničkog doma PS BiH Šefika Džaferovića. U odbranu Džaferovića stala je i opozicija ističući da SNSD nema pravo da priča o bilo čijoj ratnoj prošlosti sve dok SNSD odlikuje presuđene ratne zločine.

Klub SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ponovo je tražio smjenu predsjedavajućeg Zastupničkog doma PS BiH Šefika Džaferovića. U odbranu Džaferovića stala je i opozicija ističući da SNSD nema pravo da priča o bilo čijoj ratnoj prošlosti sve dok SNSD odlikuje presuđene ratne zločine.

Šef Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac kazao je da SNSD traži da parlamentarci usvoje odluku o razrješenju Šefika Džaferovića sa pozicije člana Kolegija Zastupničkog doma zbog ratne prošlosti.



On je kazao da razumije dosadašnju strukturu tražeći ne krivičnu već političku odgovornost Džaferovića.



Na navode Košarca reagovao je zastupnik SDP-a BiH Denis Bećirović koji je kazao da je prijedlog SNSD-a krajnje neprimjeren. On je istakao da postoje razlike između SDA i SDP-a BiH, ali da su krajnje neprimjereni zahtjevi SNSD-a.



Kako kaže, svi znaju kakav čovjek je Šefik Džaferovića i da SDP BiH staje na njegovu stranu. Podsjetio je da je vlast u RS-u koju predvode kadrovi SNSD-a nedavno odlikovala presuđene ratne zločince.



Svima onima koji se deklarativno zalažu za BiH poručio je da napadi na Džaferovića predstavljaju pritisak na one koji treba da brane suverenitet i teritorijalni integritet BiH.



Zastupnici iz reda SNSD-a istakli su kako njihov zahtjev nema nikakve veze sa "takozvanim Savezom za promjene" na što su reagovali zastupnici iz Saveza za promjene poručujući kako oni nisu "takozvani Savez za promjene". Istakli su da je logičnije da se SNSD naziva "takozvanim" s obzirom na to da nemaju nikakve veze sa socijaldemokratijom.



Zastupnicima se obratila i Nermina Kapetanović koja je kazala da šutnja o zahtjevu za smjenom Džaferovića ne predstavlja slabost već ono što se u Bošnjaka zove "sabur".



Ona je zamolila Košarca da se završi političko teroriziranje Džaferovića i SDA te da zajedno pokušaju graditi budućnost djece u ovoj zemlji.