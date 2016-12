Snijeg stvorio probleme vozačima širom BiH, poledica na planinskim prevojima

Zbog snijega koji jutros pada u zapadnom i jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, otežano je saobraćanje za sve kategorije vozila.

Foto: Čitatelj/Klix.ba

Snijeg je stvorio probleme vozačima širom zemlje te je zabilježeno i nekoliko saobraćajnih nesreća. Ugaženog snijega i leda jutros ima i na putnim pravcima koji vode preko planinskih prevoja.Na bosanskohercegovačkim planinama jutros pada snijeg, a na Bjelašnici je jutros u 7 sati izmjereno -14 stepeni celzija.Zbog niskih temperatura vozači se upozoravaju na moguću poledicu na cesti, posebno na dionicama u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima. Dodatne poteškoće vozačima pričinjava jak vjetar. Savjetuje se oprezna vožnja, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.Putne službe ovoga jutra interveniraju na svim mjestima gdje je to neophodno.Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, veći dio dana, sa snijegom. Dnevne temperature od -3 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni celzija.U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Dnevna temperatura oko -1 stepen celzija.