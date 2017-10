Iako je snijeg prekrio pojedine planine u Bosni i Hercegovini, vremenska prognoza za narednih nekoliko dana nagovještava blago povećanje temperature.

Iako je snijeg prekrio pojedine planine u Bosni i Hercegovini, vremenska prognoza za narednih nekoliko dana nagovještava blago povećanje temperature.

Snijeg je u noći s petka na subotu pao u pojedinim visinskim predjelima naše zemlje, uključujući planine Bjelašnicu i Igman, a najveća količina bijelog prekrivača pala je na Jahorini.



Također, snijeg je prekrio Vlašić kao i pojedine vrhove na zapadu Bosne i Hercegovine.



Ipak, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature zraka će u narednim danima postepeno rasti.



Sutra će u jutarnjim satima u Hercegovini, na istoku i sjeveroistoku Bosne pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno. Prema kraju dana i u večernjim satima smanjenje oblačnosti. Poslije podne ili u večernjim satima ponegdje u centralnim i sjevernim područjima Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja. Temperatura od 1 do 7, na planinama do -2, jugu od 8 do 11, a dnevne od 12 do 18, na jugu do 21 stepen.



U ponedjeljak u većem dijelu naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Slaba kiša ili rosulja je moguća ponegdje na sjeverozapadu Bosne, a u večernjim satima ponegdje u Posavini. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 13, a dnevne od 15 do 21, na jugu do 23 stepeni.



U utorak u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Povremena i slaba kiša ili rosulja je moguća u Posavini i na sjeveroistoku Bosne. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevne od 15 do 20, na jugu do 23 stepeni.



U srijedu u Hercegovini sunčano. U Bosni prije podne pretežno sunčano sa maglom po kotlinama, a poslije podne naoblačenje. Poslije podne ili u večernjim satima u Bosni sa kišom. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevne od 16 do 22, na jugu do 24 stepeni.