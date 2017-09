Skupština Kantona Sarajevo danas o mjerama za rješenje problema vodosnabdijevanja

Foto: Arhiv/Klix.ba

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo će na hitnoj sjednici koja je zakazana za danas razmatrati jedinu tačku dnevnog reda, a to je Izvještaj o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo s predloženim mjerama za rješavanje tog problema.

U Izvještaju se zadužuju sva kantonalna javna komunalna preduzeća i Kantonalna uprava civilne zaštite da stave na raspolaganje svu mehanizaciju, kao i ljudske resurse preduzeću KJKP "Vodovod i kanalizacija", kako bi se u roku od dva mjeseca poduzele sve neophodne aktivnosti u vezi s otklanjanjem kvarova na vodovodnoj mreži radi osiguranja novih količina vode.



Istaknuto je da će se radovi na otklanjanju kvarova vršiti uglavnom u noćnim satima, odnosno za vrijeme trajanja redukcija, osim onih kvarova koji iziskuju hitnu intervenciju.



Također se zadužuje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS-a da odobri prijem novih uposlenika, radnika - kopača na otklanjanju kvarova na period do 60 dana.



Između ostalog, zadužuje se "Vodovod i kanalizacija" da odmah formira 20 timova za neprihodovanu vodu, s obzirom na to da u ukupnom gubitku u mreži od 75 posto značajan broj zauzimaju nelegalni potrošači.



"ViK je zadužen i da sačini i dostavi Vladi listu onih potrošača za koje smatra da im računi za isporučenu vodu ne odgovaraju stvarnim potrebama i potrošnji, a to su hoteli, autopraonice, tržni centri, ugostiteljski objekti i ostali", navodi se u Izvještaju.



Vlada je zadužila "Vodovod i kanalizaciju" da pristupi nabavci i ugradnji pumpnih agregata zbog njihove starosti, a koji mogu za kratko vrijeme osigurati veći kapacitet vode do krajnjih potrošača te pritom napraviti značajnu uštedu sredstava namijenjenih za plaćanje utroška električne energije. Izvor finansiranja je budžet u iznosu od 280.000 KM.



Ovo preduzeće je dužno da u roku od sedam dana prilagodi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta stvarnim potrebama i novonastaloj situaciji u vezi s vodosnabdijevanjem te da odmah formira centar za korisnike.



Vlada je naložila "Vodovodu i kanalizaciji" da odmah pristupi aktivnostima u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije vodovodne mreže koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj od 10.000.000 eura i Kantona Sarajevo od 3.200.000 KM.



Zadužuje se "Vodovod i kanalizacija" da osigura dodatne količine vode i to s Peračkog vrela, Tilave, Komunalac Hadžići te postrojenja Bosna II.



Također se predlaže Skupštini da formira novo radno tijelo koje će u saradnji s Vladom Kantona pratiti realizaciju predloženih mjera i rokove njihove implementacije. U sastav ovog tijela trebalo bi imenovati predstavnike skupštine, nevladinog sektora i stručnjake za vodosnabdijevanje.