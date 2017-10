Skupština BPK Goražde o poljoprivredi: Puno zaključaka, a malo podsticaja

Foto: Klix.ba

Tematska sjednica Skupštine BPK Goražde o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture u skladu sa zaključkom iz septembra 2015. godine, započeta je u junu a okončana danas. U međuvremenu je stiglo puno zaključaka, a premalo podsticaja.

U kakvom su stanju poljoprivreda i ruralna infrastruktura dovoljno govori količina ponuđenih zaključaka čijim usvajanjem su poslanici danas trebali konačno staviti tačku na ovu prije dvije godine započetu temu. Opozicija je u startu stavila do znanja da u kvantitetu nema kvaliteta i to već kod prvog zaključka kojim se traži formiranje državnog ministarstva.



"Ne postoji vlast na nivou države koja može realizovati ovaj zaključak Vlast koju čini HDZ, SDA i još ne znam više ni ko, se ne može ni oko čega dogovoriti a kamoli da formira državno ministarstvo poljoprivrede", kazao je Suad Došlo, poslanik u Skupštini BPK iz SDP-a.



Edita Velić, poslanica DF-a smatra da ponuđeni zaključci nemaju težinu.



"Svi ostali zaključci su vrlo nedefinisani, nisu apstraktni ali oni nemaju neku težinu. Imali smo četiri mjeseca da se pripreme kvalitetni zaključci, da se pripremi čak i javna politika iz ove oblasti, ove prepiske koje sam pominjala u nekoliko navrata, nisu ništa donijele osim mijenjanja brojeva na taksativno nabrojanim zaključcima", poručila je Velić.



Rasim Mujagić, poslanik Novog pokreta u kantonalnoj skupštini smatra da je ključni problem novac.



"Bez obzira kakve mi zaključke donijeli danas, realizacije neće biti ako ne bude bilo onoga što se zove novac i ako se raspored sredstava ne bude vršio na način da se poljoprivreda oživi", smatra Mujagić.



Da je premalo podsticaja ove vrste svjesna je i pozicija ali ističu da se od nečega mora poći.



"Ovo je čisto prijedlog komisije da pomogne nama poslanicima da kvalitetno donesemo još bolje zaključke koji će ići u pravcu poboljšanja ove oblasti koja je nikakva", istakao je Mustafa Kurtović, poslanik SDA u kantonalnoj skupštini.



Usvojeno je dvanaest zaključaka kojim se predlaže da se na nivou BiH formira Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obzirom na resurse s kojima raspolaže BiH u ovoj oblasti.



Također, da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa Svjetskom bankom i jedinicimama lokalne samouprave i udruženjima poljoprivrednika ubrza aktivnosti kako bi se konačno završio projekat navodnjavanja koji je započet 2012.godine, obezbjedi redovna isplata novčanih podsticaja u poljoprivedi i ruralnom razvoju. Još, da Vlada BPK Goražde i Ministarstvo za privredu predloži izmjene i dopune Kantonalnog zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području kantona.



Brojni zaključci danas su dobili potrebnu većinu glasova, ali u njihova praktična implementacija uglavnom je na nadležnom kantonalnom ministarstvu ukoliko se, ne obistini onaj prvi, o formiranju državnog.



"Kada govorimo o formiranju ministarstva na državnom novou mislim da u tom dijelu mi svakako možemo sugerisati i podnositi određene inicijative ali da li će to biti realizovano u praksi to nikada ne možemo znati sa sigurnošću. Generalno u odnosu na ostale zaključke koji su na neki način osporavani i za koje je govoreno da su paušalni i apstraktni ja se ne bih složio s tim, ali dopustite nam i dajte nam period da probamo realizovati sve usvojene zaključke i onda ćemo govoriti o istim na način da li smo uspjeli ili ne", kaže Anes Salman, ministar privrede BPK Goražde.