Nakon što je izgrađen i stavljan u funkciju novi dio škole "Mustafa Busuladžić" u Dobroševićima, učenici i nastavnici ove obrazovne ustanove dobit će i sportsku dvoranu.

Izgradnja dvorane počela je prošle sedmice, a trenutno se vrše zemljani i armirano-betonski radovi. Općina Novi Grad Sarajevo je potpisala okvirni sporazum sa građevinskom firmom G. D. Konstrukcije u vrijednosti od oko1,3 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju sale, a objekat bi trebao biti završen do kraja naredne godine, kada će ova škola nakon 60 godina postojanja prvi put dobiti sportsku dvoranu.



Školska zgrada izgrađena je 1957. godine i od tada do danas nikada nije imala salu za sport. Časovi tjelesnog i zdravstvenog odgoja uglavnom se odvijaju u školskim hodnicima ili u dvorištu. Nakon izgradnje sportske dvorane konačno će dobiti uslove za sportske aktivnosti i časove tjelesnog i zdravstvenog odgoja.



Prema riječima direktora škole Durana Mrnđića, školu pohađa 527 učenika sa prostora Ahatovića, Dobroševića, Bojnika, Rječice, Reljeva i drugih naselja koja gravitiraju mjesnim zajednicama Dobroševići i Reljevo.



"Ovo je značajna investicija koju su učenici i roditelji dugo očekivali, jer nikada škola nije imala fiskulturnu salu. Do sada smo nastavu sporta izvodili po školskim hodnicima, učionicama i livadama. Školu pohađa 527 učenika raspoređenih u 21 odjeljenje. Nastava se odvija u dvije smjene zahvaljujući Općini Novi Grad i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo koji su finansirali izgradnju novog školskog objekta, čime je riješen dugogodišnji problem nedostatka prostora za odvijanje nastave. Konačno smo dočekali i početak izgradnje sportske dvorane. Realizacijom tog projekta ostvarit će se veliki doprinos u razvoju sporta i fizičke kulture, a poboljšat će se i uslovi za odvijanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja“, izjavio je direktor Mrnđić.



Općina Novi Grad Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo iz ovogodišnjeg su budžeta izdvojili po 300.000 konvertibilnih maraka za početak gradnje sale.



Projekat će se realizirati kroz dvije kalendarske godine, prvom fazom predviđeno je da se urade svi građevinsko-zanatski, kao i fini unutrašnji radovi, dok će se u drugoj fazi vršiti opremanje objekta. Ukupna površina sale sa pratećim sadržajima iznosit će oko 720 metara kvadratnih.