U Stocu smo posjetili učesnike četvrtog izdanja Škole drugačijih sjećanja u Hercegovini koja se održavla od 20. do 26. avgusta, na temu istraživanja konteksta sukoba i ratnih zločina na području ove regije u Drugom svjetskom ratu i posljednjem ratu u BiH.

Organizator je Inicijativa mladih za ljudska prava, koja u regiji predvodi proces suočavanja sa prošlošću te je zbog toga i u kroz ovu Školu prepoznata kao organizacija koja pokreće zaboravljene teme i važne diskusije o procesu pomirenja u zajednici.



"Rasim Ibrahimagić i ja smo kroz Inicijativu pokrenuli ovu Školu, uvažavajući prijedloge i ideje ljudi iz lokalnih zajednica još 2014. godine. Od tada do danas i dalje smo jedni od rijetkih multietničkih grupa koje posjećuju lokalitete jame Čavkarica u istočnoj Hercegovini, Prebilovce kod Čapljine, idu u Franjevački samostana na Širokom Brijegu pričati o sudbini hercegovačkih franjevaca, idemo u Kruševo kod Mostara, pa onda na Rotimlju, razgovaramo sa svjedocima Koštane bolnice, idemo u Grabovicu i Bradinu. Jednostavno, to je program kojem je cilj analizirati kako se priča priča o ratu i o pojedinim zločinima od strane direktnih učesnika, vojnika, žrtava, imama i svećenika, istraživača", kazao nam je Nedim Jahić, koji je ideju za pokretanje Škole dobio kroz svoj angažman i rad u Stocu.



Opći dojam učesnika je da se o posljednja dva rata u BiH uči malo ili nimalo u školama, a da se i u lokalnim zajednicama nerijetko nedovoljno obraća pažnja na drugu stranu priče. Zbog toga je Inicijativa u ovaj program uključila isključivo mlađe generacije rođene od 1990. do 1999. godine. No, mjesta za optimizam ima, poručuje Jahić, govoreći da se s godinama podiže povjerenje zajednice te ljudi žele razgovarati i shvataju važnost nastojanja da priča o zločinima pređe granice jedne etničke skupine.



"Mnogo je pitanja koje je još uvijek treba istražiti, posebno po pitanju Drugog svjetskog rata. Još je lokacija koje treba povezati i dovesti u kontekst osamdesetih i devedesetih. Nerijetko su se zločini iz ovog rata pravdali osvetom za događaje iz prošlog rata. Također, mi srećemo sjajne mlade ljude u Stocu, Prebilovcima i Kruševu, oni žele razgovarati, raduju se prilici da ih saslušaju učesnici koji dolaze iz cijele regije. Svake godine imamo sve više prijava, a u Stocu se već zna da naša škola dolazi uvijek krajem avgusta", dodaje Jahić.



Školu podržavaju organizacije CCFD – Terre Solidaire, Evropska komisija i Forum ZFD, a od ove godine ima svoju verziju i za prostor gornjeg Podrinja. Ideja organizatora je u budućnosti imati mrežu mladih koji će proći programe širom zemlje te raditi na širenju međuetničkog dijaloga i suočavanja sa prošlošću.