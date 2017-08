U augustu 1992. godine na Grebku se postrojila Prva fočanska brigada koja je vremenom preimenovana u 182. vitešku. Njeni pripadnici prozvani su vitezovima jer su se borili na teritoriji 11 bh. općina s ciljem da obrane svoje domove i najbliže. Na tom putu mnogi su poginuli i ranjeni, a 19 ih je odlikovano zlatnim ljiljanom.

