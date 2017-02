Komisija za sigurnost Kantona Sarajevo dostavila je Vladi KS dokument "Smjernice i prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o nutrašnjim poslovima KS", u kojem ističe da je sistematizacijom u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) neophodno propisati stepen i vrstu stručne spreme za svako radno mjesto.

Komisija za sigurnost Kantona Sarajevo dostavila je Vladi KS dokument "Smjernice i prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o nutrašnjim poslovima KS", u kojem ističe da je sistematizacijom u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) neophodno propisati stepen i vrstu stručne spreme za svako radno mjesto.

Elvedin Okerić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Upitna nezavisnost: Odbor za žalbe javnosti nije u funkciji

"Policijski komesar u potpunosti kontrolira rad Uprave policije"

Predsjednik Komisije za sigurnost KS Elvedin Okerić za Klix.ba je kazao da je na hitnoj sjednici Skupštine KS o stanju sigurnosti, između ostalog, donesen Zaključak gdje se Vladi KS nalaže da u okviru svojih nadležnosti i ovlasti poduzme sve mjere i radnje u cilju poboljšanja stanja sigurnosti u KS, uključujući izmjene i dopune zakonskih propisa.Nakon što je Vlada KS formirala radnu grupu za realizaciju navedenog zaključka, dopunila je ovo radno tijelo novim članovima u ime Komisije za sigurnost, MUP-a, Uprave policije, Kantonalnog tužilaštva, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije radi predlaganja što kvalitetnijih mjera i radnji, uključujući izmjenu zakonskih propisa."Na jednom od sastanaka radne grupe zatraženo je da Komisija za sigurnost KS dostavi svoje prijedloge izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima KS, što je i učinila, s obzirom na to da je ona bila zadužena za provođenje skupštinskog nadzora koji je pokazao niz nedostataka postojećih zakonskih rješenja, odnosno nemogućnost kvalitetnog nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica Uprave policije, što izaziva nezadovoljstvo i zloupotrebu zakonskih propisa u oblasti unutrašnjih poslova, a što je i detektirano u dokumentu 'Dijagnostička analiza integriteta pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini i mogućih rizika od nastanka korupcije ili neetičnog ponašanja u pravosuđu', od oktobra 2015. godine (dostupna na www.usaidjp.ba) urađenom pod pokroviteljstvom USAID-a u okviru kojeg je analiziran i postojeći policijski sistem u BiH te date konkretne preporuke za unapređenje istog", kazao nam je Okerić.Na osnovu provedenog skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada MUP-a i Uprave policije u slučaju "Dženan Memić" te izvještaja Komisije koji je podnesen Skupštini KS na hitnoj sjednici 31. januara 2017. godine, koji je Skupština jednoglasno usvojila, utvrđeno je da je neophodno unaprijediti mehanizme efikasnog civilnog nadzora i kontrole kroz institucije zakonodavne i izvršne vlasti.Predsjednik Komisije za sigurnost ističe da je sistematizacijom radnih mjesta neophodno propisati stepen i vrstu školske spreme za svako radno mjesto, uzimajući u obzir složenost i opis poslova, kao u zemljama okruženja i Evrope."Jedan od glavnih nedostataka u sistemu rada je Odbor za žalbe javnosti (koji još uvijek nije u funkciji) kao nezavisno tijelo Skupštine KS koje čine tri člana. S obzirom na to da prilikom imenovanja odbora treba voditi računa o nacionalnoj i spolnoj strukturi, predviđenim zakonskim rješenjem od tri člana, to je teško ispoštovati. Idealno bi bilo da se taj broj poveća na pet članova. Rad odbora ima za cilj osigurati objektivno i nepristrasno vođenje postupka u vezi s izjavljenim žalbama na rad i ponašanje policijskih službenika, čime osigurava zaštitu ljudskih prava i sloboda", smatra Okerić.Međutim, Odbor za žalbe je u potpunosti oslonjen na rad odjeljenja za unutrašnju kontrolu unutar jedinice za profesionalne standarde Uprave policije. Komisija za sigurnost KS smatra da je Uprava policije pod direktnim ingerencijama policijskog rukovodioca, odnosno policijskog komesara."Na ovaj način se postavlja pitanje njihove nezavisnosti?", navodi Okerić.Zakonskim rješenjem policijski službenici su oslobođeni objektivnog i nezavisnog drugostepenog, odnosno žalbenog postupka u svim radno-pravnim pitanjima (naprimjer prijem, raspoređivanje, činovanje i tako dalje).Naš sagovornik smatra da policijski komesar ima direktnu ingerenciju na Upravom policije i policijskim odborom, s obzirom na to da je prvostepeni organ odlučivanja rukovodeći policijski službenik - policijski komesar, a drugostepeni postupak je u nadležnosti policijskog odbora."Ovo tijelo je sastavljeno od tri člana od kojih su uvijek dva policijska službenika kojima je policijski komesar neposredni rukovodilac u Upravi policije, a i prilikom imenovanja odbora policijski komesar ih predlaže. Apsoluto je dovedena u pitanje nezavisnost ovog tijela i efikasna zaštita provođenja načela nezavisnosti i nepristrasnosti, kroz odredbe kojim se treba ostvariti zaštita radno-pravnog statusa policijskog službenika. Komisija za sigurnost KS je tokom prikupljanja dokaznog materijala utvrdila sukob interesa policijskih službenika kada je riječ o policijskom odboru", pojasnio je Elvedin Okerić.Prema njegovim riječima, kao nedostatak zakonskog rješenja primijećeno je da nema pravno uređene međusobne saradnje između Nezavisnog odbora za izbor i imenovanje policijskog komesara MUP-a KS i Komisije za sigurnost Skupštine KS u smislu razmjene informacija, podataka i dokumenata, što se, kako je kazao, pokazalo neophodnim nakon održane hitne sjednice po pitanju sigurnosne situacije.Zaključkom Skupštine KS ovi zakonodavni organi zaduženi su za utvrđivanje odgovornosti. Oba ova organa predstavljaju zakonodavne organe putem kojih Skupština KS obavlja nadzor nad radom komesara i Uprave policije."Ovo je važno i s aspekta da je komesar potpuno operativno i finansijski nezavisan u svom radu. Potrebno je u tom smislu pojačati sistem kontrole i nadzora nad njegovim radom i radom Uprave policije, jer oni prema sadašnjem zakonu samo razmatraju informacije koje dobijaju od Uprave policije s nemogućnošću njihove provjere.Na kraju ističe da je bitno napomenuti da u važećim zakonskim i podzakonskim propisima u oblasti unutrašnjih poslova postoji kvalitetna pravna osnova, međutim, primjetni su brojni nedostaci koji mogu dovesti ili dovode do štetnih pojava u ovoj oblasti.