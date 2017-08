Predstavnici Sindikata uprave RS podnijeli su danas Ustavnom sudu RS u Banjoj Luci apelaciju u kojoj traže ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta Saveza sindikata RS.

"Sindikat uprave je danas simbolično u pet do 12 uručio apelaciju. Mi već godinama ukazujemo na to da Savez sindikata RS s Rankom Mišić na čelu ne radi u skladu s ustavom i zakonom, na to smo pokušali ukazati i tokom kongresa Saveza sindikata, međutim, nakon naših uloženih amandmana sam statut je povučen sa dnevnog reda, što je dokazalo da je Savez sindikata kapitulirao u pravnom smislu", rekao je predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić.



U ovom sindikatu napominju da će nastaviti institucionalnu borbu u okviru pravnog sistema, rekao je sekretar Sindikata uprave RS Milorad Mitrović.



"Smatramo da postojeći statut, prema kojem je izvršen izbor organa, nije važeći opći pravni akt u pravnom poretku RS, jer nije stupio na snagu u skladu s ustavnim odredbama", naveo je Mitrović.



Sindikat uprave je jedini granski sindikat koji se otvoreno protivio reizboru Ranke Mišić na dužnost predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske, na kongresu u Tesliću 4. jula ove godine.



Sjednicu Kongresa su tada napustili delegati Sindikata uprave nezadovoljni što nisu prihvaćeni njihovi amandmani na Prijedlog statuta koji je povučen s dnevnog reda.



Nakon što je 12 godina provela na čelu rukovodstva Saveza sindikata RS Mišić je dobila i četvrti mandat.



Mišić je tada najavila da slijede brojne sindikalne aktivnosti koje, između ostalog, uključuju i aktivnosti na izmjeni Zakona o radu, a kazala je da nije isključeno ni donošenje novog Zakona o radu.



"Neki ljudi su mislili da su najvažniji izbori, ali je važniji program i ono što čeka Savez sindikata RS", rekla je Mišić nakon reizbora.