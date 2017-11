Sindikat traži povećanje plata zdravstvenih radnika u RS za 10 do 12 posto

UKC Banja Luka

Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske (RS) uputio je Vladi RS-a zahtjev za povećanje plata zdravstvenim radnicima u javnim zdravstvenim ustanovama u tom bh. entitetu.

Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske (RS) uputio je Vladi RS-a zahtjev za povećanje plata zdravstvenim radnicima u javnim zdravstvenim ustanovama u tom bh. entitetu.

Traže da se plate zdravstvenih radnika u 2018.godini uvećaju u iznosu od 10 do 12 posto, a zavisno od stepena složenosti i uslova rada u kojima rade zdravstveni radnici i to na način da se izmjenama odredbi navedenog zakona uvećaju najniži platni koeficijenti.



Upozoravaju da su, usvajanjem Zakona o platama zaposlenim u javnim ustanovama u oblasti zdravstva u 2009. godini i umanjenjem platnih koeficijenata, neosnovano i značajno umanjene postojeće plate ovih radnika.



Također, naknade za topli obrok, zimnicu, ogrev i regres uračunavaju u iznos osnovne plate, što je, kako su saopćili iz ovog sindikata, dodatno umanjilo ukupna primanja radnika u zdravstvu.



Početkom 2017. godine izmjenama i dopunama spomenutog zakona, plate radnika u zdravstvu su ponovo umanjene, a zbog smanjenja naknade za minuli rad.



"Višegodišnjom primjenom navedenog zakona o platama radnici u zdravstvu su dovedeni u neravnopravan položaj na način da ostvaruju značajno manja prava po osnovu rada u odnosu na prava drugih radnika u RS, jer je važeći Zakon o platama u koliziji sa odredbama Zakona o radu, a kojim se utvrđuje pravo radnika na isplatu troškova jednog toplog obroka, a što se ne može uračunavati u iznos osnovne plate radnika", tvrde iz Sindikata doktora medicine.



Poseban razlog zbog kojeg traže povećanje plata je činjenica da je sindikalna potrošačka korpa u RS, početkom 2009. godine iznosila 1.149 KM, a da je u septembru ove godine bila 1.850 KM, kao i da plate radnika u javnim zdravstvenim ustanovama nisu povećavane još od 2009. godine i da su značajno umanjene zbog smanjenja naknada za minuli rad i nepoštovanja važećeg kolektivnog ugovora.



"Nove okolnosti na osnovu kojih se potpuno otvara tržišta rada u zemaljama EU zdravstvenim radnicima iz RS-a, kao i izuzetno težak socijalni i ekonomski položaj radnika u zdravstvu i njihove niske zarade značajno utiču na porast migracija zdravstvenih kadrova, a zbog čega postoji realna mogućnost da u vrlo kratkom periodu brojni najstručniji kadrovi napuste javnu zdravstvenu službu i trajno se isele iz RS-a, a što može dovesti do ugrožavanja postojećeg sistema zdravstvene zaštite. Smatramo potrebnim da se hitno preduzmu najozbiljnije mjere na poboljšanju ekonomaskog i socijalnog položaja zdravstvenih radnika, kao i da se bez odlaganja pristupi značajnijem povećanju njihovih primanja", navode iz ovog sindikata.



Procjenuje se, dodaju, da je do sada javne zdravstvene ustanove u RS napustilo više od 500 najiskusnijih zdravstvenih radnika.