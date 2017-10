Sindikat traži da najniža plaća u RS-u bude minimalno 418 KM

Foto: FENA

Savez sindikata RS-a traži da najniža plaća u tom bh.entitetu bude minimalno 50 posto prosječne zarade, ali poslodavci i predstvanici Vlade RS-a zasad nisu podržavali ovaj prijedlog.

Prosječna plaća u RS lani je iznosila 836 KM, a 50 posto od tog iznosa bilo bi 418 KM najniže plaće, koja trenutno iznosi 395 KM.



Predsjednica Sindikata i predsjedavajuća Ekonomsko-socijalnog vijeća RS-a Ranka Mišić ističe da ni prijedlog na kojem sindikalci insistiraju ne može popraviti standard radnika, ali da je sve ispod tog iznosa neprihvatljivo.



"Ponuditi pet ili deset KM više ili ništa je neprihvatljivo", rekla je Mišić, nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća RS-a upozoravajući i na zvanični podatak da u RS 163.785 radnika radi za plaću od 285 do 830 KM, što je kaže, mizerna zarada, ali ni to nije dovoljno da drugi socijalni partneri podrže povećanje plaće.



Ona je na konferenciji za novinare rekla da je ovo početak razgovora o utvrđivanju najniže plaće u tom bh. entitetu za narednu godinu, nova sjednica je 17.novembra, a rok za dogovor je decembar 2017.



"Ima prostora za povećanje zarada, ali ne možemo podnijeti da druga dva socijalna partnera ističu da treba povećati prosječnu plaću, ali se osim toga ništa na tom planu ne dešava. Istovremeno nam kvalifikovana radna snaga odlazi s ovih prostora", rekla je Mišić ističući da bi povećanje plaća zaustavilo njihovo iseljavanje iz RS.



Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS-a Dejan Mijić je rekao da treba raditi na povećanju najniže plaće te da će raditi na tome da se osiguraju realni uvjeti za povećanje plaće, neugrožavajući poslovanje kompanija.



Tvrdi da cijene u ovoj godini nisu rasle, a da će do povećanja plaća doći nakon smanjenja poreza i drugih nameta privredi.



Ministar rada Milenko Savanović tvrdi da je opredjeljenje entitetske vlade jačanje relanog sektora, kojem, kako kaže, svi trebaju pomoći, jer se iz tog sektora može crpiti i veća zarada radnicima.



"Vlada i ja razumijemo potrebe sindikata, poslodavci i Vlada imaju svoje priču, a ide na to da se kompomisno dođe do rješenja koje je realno", ustvrdio je Savanović.



Na sastanku Vijeća je razgovarano i o analizi primjene Zakona o radu, kako bi se eventulano išlo u njegove izmjene ili usvajanje novog akta.