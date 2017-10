Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS Edo Selimić kazao je na današnjoj konferenciji za medije da je štrajk radnika obezvrijeđen budući da su radi pacijenata popuštali u svojim namjerama.

Predstavnici zdravstvenih radnika će danas u 14:30 sati održati sastanak s predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo, a još uvijek insistiraju na svojim zahtjevima da im koeficijent za obračun plate bude 2,75, odnosno da nađu kompromis s predstavnicima vlasti na 2,65.



"Gdje su otišle desetine hiljada konvertibilnih maraka? Riječ je o ogromnom novcu... Vrlo dobro se zna ko su ljudi koji vode, ko su predstavnici upravnih, nadzornih odbora... Mi nećemo odustati od naših zahtjeva. I ako nam ih ne ispune, mladi će nastaviti na ovom fonu", poručio je Selimić.



Dodao je da je situacija takva da se novac raspoređuje na tri klinička centra koje je osnovala Federacija pa da dalje raspoređuje na druge institucije.



"Šta je s elektronskim karticama? Je li činjenica da su krenule elektronske kartice? I napravljeno je 20 hiljada kartica i u neka doba se shvatilo da nije dobar grb Kantona Sarajevo. Ali to nije suština, moglo se nastaviti ovjeravati s tim knjižicama pa kad isteknu praviti druge s pravilnim grbom", rekao je Selimić.



Istakao je da ima toliko nelogičnih stvari da su u jednom trenutku rekli dosta.



"Da li vi mislite da mi uživamo u tome kad vratimo pacijenta? To je odvratno, s puno adrenalina. Obezvrijeđen je i štrajk jer ispunjavamo zahtjeve. Pod pritiskom smo. Mi održavamo neke konferencije za novinare, a ustvari normalno radimo kao da nema nikakvog štrajka", rekao je Selimić.



Istakao je da su imali satnicu 2,06 posto, koeficijent minulog rada, a da su im ga spustili na 2,04.



"Ako bude nekakvog razuma, iskrene namjere, ne vidim zašto se ne bi našao kompromis na 2,65. Mi znamo vrlo dobro kuda ide novac, ko uzima. Mi smo u jednom momentu doveli do besmislenosti ovaj štrajk jer smo popuštali. Pacijenti nas razumiju i mislim da su shvatili gdje mi pokušavamo vratiti zdravstveni novac", istakao je Selimić.