Sindikalisti poručuju: Vlada FBiH sada tvrdi da nam Opći kolektivni ugovor uopće ne treba

Foto: Arhiv/Klix.ba

Novi problemi Saveza samostalnih sindikata BiH i Vlade FBiH nastali su zbog nepoštivanja Općeg kolektivnog ugovora koji je prema shvatanjima izvršne vlasti potpuno nebitan.

Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović kazao nam je kako su oni na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća insistirali da Vlada FBiH, odnosno Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, izvrši proširenje primjene Općeg kolektivnog ugovora na sve radnike u FBiH.



"Ranije smo imali bar obećanja da će to biti izvršeno, ali sada nismo imali ni obećanje. Uvjeravali su nas da nam Opći kolektivni ugovor uopće ne treba", rekao je Šatorović.



On ističe da se u potpunosti ostvaruju strahovi koje je Savez samostalnih sindikata iskazivao kada je bilo govora o usvajanju Zakona o radu FBiH, odnosno da je on donesen kako bi se smanjila definicija prava radnika, osiguralo jednostavnije kršenje radničkih prava i omogućila potpuna nesigurnost kada je riječ o platama i naknadama.



"Sada imamo puno manji broj potpisanih kolektivnih ugovora u odnosu na 2015. godinu. Mi smo tražili od ministra rada i socijalne politike da napravi analizu svih potpisanih kolektivnih ugovora nakon stupanja na snagu Zakona o radu i da prestanu zamajavati javnost", kazao je Šatorović.



Šatorović je rekao da je činjenica kako je sada izmijenjena priča koja je bila prije usvajanja Zakona o radu FBiH kada je govoreno da je kolektivni ugovor potreban kako bi imali najnižu platu od 470 KM.



"Sada Vlada FBiH ne želi da proširi dejstvo kolektivnog ugovora tako da radnicima koji nisu sindikalno organizovani ili čiji poslodavci nisu članovi Udruženja poslodavaca FBiH imaju najnižu plaću 406 KM", rekao je Šatorović.



Kako kaže, još uvijek je preuranjeno pričati o aktivnostima koje su nagovještavali na jesen i zimu.



"Ako radnicima bude odgovarala ovakva situacija i ako budu željeli da njihova plata ne bude ni na koji način definisana, ako budu smatrali da je ispravno što im nije definisana naknada za topli obrok ili prijevoz, ukoliko su stava da im ne treba plaćati prekovremeni ili noćni rad, onda nećemo poduzimati ništa", kazao je Šatorović.



On ističe da ukoliko članstvo bude tražilo od Saveza samostalnih sindikata poduzimanje akcije, da će onda protesti definitivno uslijediti.



"Penzioneri, radnici i demobilisani borci su u suštini jedna strana i to ona strana koja trpi sve probleme u FBiH, a izvršna i zakonodavna vlast su druga strana", rekao je Šatorović.



Pojasnio je da u ovom slučaju govori o mogućim zajedničkim protestima radnika, penzionera i demobilisanih boraca.