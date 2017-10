Tehnički radovi na sistemu za osnježavanje Bjelašnice su završeni, a finalizira se programiranje automatike opreme. Najzanimljiviji detalj jeste tzv. Akumulacija II gdje će za desetak dana biti napravljeno vještačko jezero, a u toku je polaganje geomembrana.

Tehnički radovi na sistemu za osnježavanje Bjelašnice su završeni, a finalizira se programiranje automatike opreme. Najzanimljiviji detalj jeste tzv. Akumulacija II gdje će za desetak dana biti napravljeno vještačko jezero, a u toku je polaganje geomembrana.

"Završetak radova na akumulacijskom jezeru se očekuje za 15-20 dana. Kapacitet tog jezera bit će 40.000 kubnih metara vode i koristit će se za opskrbu topova za vještačko osvježavanje. To će jezero omogućavati stvaranje uslova za otvaranje sezone puno ranije nego u dosadašnjim godinama i gdje mi nismo ovisni o snježnim padavinama. To znači i produženje sezone skijanja i sigurno možemo reći da ćemo sljedeće godine moći skijati do aprila ili maja. Testiranje je planirano za 30. oktobar, a Ski-centar Bjelašnica će biti u funkciji do 1. novembra", rekao je za Klix.ba Midhat Hubijar, direktor ZOI'84.



Što se tiče šesterosjeda, postavljena je i provjerena sajla, postavljaju se i korpe, a testiranje senzora šesterosjeda je u toku. Atestna testiranja pod punim opterećenjem planirana su ove sedmice.



Najveći tehnički radovi su trenutno na izlaznoj stanici četverosjeda, dok je na samom vrhu Bjelašnice završna faza montaže.



Završena je sanacija kompletne elektrodistributivne mreže, izgrađene su tri nove trafostanice te je položeno više od šest kilometara novih kablova, kako bi nova infrastruktura funkionisala bez problema.