Šetnja za biblioteke: Prošetajte sa svojom omiljenom knjigom u rukama

Univerzitet u Sarajevu ovog petka, 8. septembra organizuje Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama.

Prvo će u Rektoratu UNSA u 10 sati biti održan okrugli sto o temi "Upravljanje kvalitetom rada u visokoškolskim bibliotekama", a potom će u 17 na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu upriličiti "Šetnju za biblioteke".



Sutrašnjim događajem, kao jednom od brojnih aktivnosti u okviru projekta ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) – "Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services" žele predstaviti projekte LNSS akademskom osoblju, bibliotekarima, studentima, obrazovnim vlastima, predstavnicima nevladinog sektora i medijima, zatim predstaviti analizu zastupljenosti misije i vizije biblioteka na web stranicama visokoškolskih institucija na Univerzitetu u Sarajevu;, analizirati rezultate samovrednovanja bibliotečkih kompetencija i predlaganje novih sa ciljem poboljšanja korisničkih usluga, a potom i ukazati na važnost implementacije informacijske pismenosti u podizanju kvaliteta usluga visokoškolskih biblioteka.



"Šetnja za biblioteke" počet će od mosta Ars Aevi prema Pofalićima. Planirano je da učesnici ponesu svoju omiljenu knjigu ili knjigu koju žele pročitati.



Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama organizira se 8. septembra na Međunarodni dan pismenosti.



Cilj Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama je podsjetiti građanke i građane na važnost učešća biblioteke u izgradnji društva znanja. Biblioteke (javne, akademske, školske, specijalne), tj. partneri iz Bosne i Hercegovine će 8. septembra 2017. učestvovati u promociji svojih usluga nudeći građanima različite edukativne sadržaje (promocije, večeri poezije, okrugle stolove, izložbe i sl.), te će učestvovati i u Šetnji za biblioteke. Projektom je planirana snažna promocija biblioteka, njihovih bibliotečkih usluga i uopće informacijskih i bibliotečkih nauka.



Različiti programski sadržaji bit će održani u skoro 50 biblioteka partnera Univerziteta u Sarajevu iz Sarajeva, Kalesije, Čelića, Zavidovića, Viteza, Busovače, Breze, Maglaja, Travnika, Kladnja, Banovića itd.



Navedene aktivnosti će se prema zadatom vremenskom slijedu odvijati i u Bihaću i Mostaru, gdje su partneri u realizaciji LNSS projekta Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać te Sveučilište u Mostaru, saopćeno je iz UNSA.