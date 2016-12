Šepić: Građani moraju naći unutrašnji dogovor kako bi strah zamijenili nadom

Godina koju ispraćamo nije donijela puno dobroga. Bila je ovo godina krajnosti, a mi u ovoj zemlji dišemo na škrge, u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom, kulturnom i svakom drugom smislu smatra poslanik u parlamentu BiH i predsjedavajući delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Senad Šepić.

Foto: Arhiv/Klix.ba

To najbolje potvrđuje, ocijenio je, zastrašujući podatak-broj građana koji su napustili Bosnu i Hercegovinu i otišli da žive na Zapad.



"Politički lideri koji nas trenutno vode nisu kompatibilni s potrebama građana Bosne i Hercegovine jer oni misle uglavnom na sebe i uski krug ljudi i porodica oko njih. Zato nam treba novi pristup u politici, treba nam nova politika, ona koja će znati i moći generirati promjene. Izbor nezavisnih načelnika na lokalnim izborima u 2016. je dokaz da su promjene moguće i da to naš narod želi", saopćio je Šepić.



Mišljenja je da građani "neće nešto ni bolje, niti gore" živjeti u 2017., ali će, kako je naveo, rasti narodno nezadovoljstvo aktuelnom "autističnom politikom koja je sebi i svrha i cilj, ali, srećom, građani će šta misle o takvoj politici reći na izborima 2018.".



"I siguran sam da će imati mogućnost odabrati novu politiku, koja će se prioritetno baviti vrijednostima koje su važne za sve njih", stav je Šepića.



Poručio je, između ostalog, da se svi mi u BiH moramo okrenuti sebi, narodi i građani u našoj zemlji moraju naći unutrašnji dogovor kako bi svi živjeli bolje i kako bi strah zamijenili nadom, podjele zajedničkom snagom i jačanjem, te priču o prošlosti, snovima i zajedničkim radom za sigurnu, evropsku budućnost.



"Jer, ili ćemo svi zajedno raditi i napredovati, ili ćemo se osporavati, stagnirati i propadati. Znam da postoji snaga i spremnost za novu politiku i zajednički uspjeh i uvjeren sam da ćemo u godini pred nama to posebno afirmirati i promovirati u interesu svih u našoj zemlji", saopćio je Šepić u povodu novogodišnjih praznika.



Zaželio je svim dobrim ljudima zdravlje, sreću i uspjeh, a u 2017. posebno da se bh. fudbalska reprezentacija plasira na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, "da prepoznamo sile i politike koje nas dijele zbog svojih sebičnih interesa i da zajedno izgradimo novi unutrašnji dogovor i politiku koja će pokrenuti BiH, učiniti je zemljom jednakih šansi za sve i pravnom državom u kojoj će mladi moći sanjati svoje snove, zasnivati svoje porodice i graditi stabilnu, evropsku budućnost".