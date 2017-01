Semir Efendić ugostio direktora Svjetske federacije inovatorskih organizacija

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić upriličio je danas prijem za Huseina Hujića, direktora Svjetske federacije inovatorskih organizacija ( IFIA ) i generalnog sekretara Asocijacije inovatora BiH (AIBIH).

"Poznato je da su inovatori iz naše zemlje veoma uspješni i da postižu zapažene rezultate na izložbama koje se dešavaju u BiH i širom svijeta, a u našem naselju Alipašino Polje imamo direktora Svjetske asocijacija inovatora, koji je po drugi put izabran na tu poziciju. U tu čast smo priredili prigodan prijem i izrazili spremnost da podržimo rad naših inovatora u skladu s mogućnostima, kao i do sada", izjavio je načelnik Efendić.



Direktor Hujić istakao je da su naši mladi inovatori 2006. godine osvojili prvo mjesto na svijetu u konkurenciji 15-tak zemalja od Japana, Južne Koreje, do Njemačke i Švedske. Među osam inovacija s kojima su se predstavili dvije su iz Dobrinjske gimnazije.



"Toliko puta na najljepši način spomenuto je ime Bosne i Hercegovine i to je najbolja potvrda da u BiH ima puno talenata, ali je problem u tome što se država o tome ne brine, ne brine se o pameti svojih ljudi. Asocijacija inovatora BiH ima egzaktne pokazatelje u svjetskoj konkurenciji da je naš čovjek pametan. Na deset inovacija bilo gdje u svijetu mi u prosjeku dobijemo više nagrada nego drugi. U tome smo iznad prosjeka", naglasio je Hujić.



Prilikom današnjeg prijema u Općini Novi Grad Husein Hujić uručio je načelniku Efendiću jedno od najdražih priznanja koje je za svoj rad dobio u Maleziji, sa željom da ovo priznanje načelnika Efendića podsjeća na studentske dane obzirom da je studirao u toj državi.



Prilikom susreta ukazano je na dostignuća koja su ostvarili bh. inovatori u proteklih više od 20 godina otkako Hujić uspješno vodi Asocijaciju inovatora u BiH.



Asocijacija okuplja 415 inovatora iz više od 60 bh. gradova, a koji su svijetu prezentirali 378 inovacija. Za svoj rad dobili su 1.396 svjetskih priznanja, među kojima je priznanje rahmetli kralja Hasana II marokanskog, pape Ivana Pavla II, Ruske akademije nauka, te Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo