Semir Efendić svjedočio na suđenju Radeljašu: Za spornu prodaju saznao iz revizorskog izvještaja

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je nastavljeno suđenje Esedu Radeljašu u okviru kojeg je saslušan načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić u svojstvu svjedoka Tužilaštva KS.

Efendić je na funkciju načelnika ove općine izabran u novembru 2012. godine, a predmet Radeljaša i dr. se odnosi na period od 2006. godine kada je Radeljaš kupio zemljište od Općine Novi Grad, do 2010. godine. Dužnost je preuzeo od Anera Šumana, koji je jedno vrijeme bio v.d. načelnika.



Aktuelni načelnik kazao je da je, nakon što je izabran na tu funkciju, zatražio da se izvrši eksterna revizija finansijskog poslovanja Općine Novi Grad Sarajevo za period prije nego je preuzeo ovu funkciju, a kako bi bio siguran šta je zatekao i preuzeo.



"Reviziju je izvršila ovlaštena revizorska kuća koja je izabrana putem javne nabavke. Radilo se o obimnom poslu provjere finansijskog poslovanja Općine u višegodišnjem periodu i načinu utroška desetina miliona KM, i ova usluga koju je izvršila ovlaštena revizorska kuća koštao je općinu oko 12.000 KM. Prilikom uvida u revizirski izvještaj koji je tada sačinjen, prvi put sam saznao za transakcije u vezi sa dodjelom zemljišta i njegovim vraćanjem Općini, uz finansijske isplate koje su to pratile", rekao je Efendić.



Izjavio je i kako je svu dokumentaciju predao Tužilaštvu BiH kojem je podnio prijavu. Naknadno je Tužilaštvo KS, prema prijavi druge osobe, pokrenulo istragu, a zatim i podiglo optužnicu protiv Eseda Radeljaša, Jasmine Horo, Nedžada Kapetanovića, Jusufa Čauševića i Damira Hadžića.



Radelješa se tereti za krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja, podstrekavanje na zloupotrebu položaja, te pranje novca i davanje dara ili drugih oblika koristi. Jasminu Horo tereti se za krivična djela zloupotrebe položaja i pranja novca, a Kapetanovića, Čauševića i Hadžića za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti.



Naime, Radeljaš je 2006. godine kupio općinsko zemljište za 51.340 KM, da bi mu potom to zemljište bilo oduzeto, a Općina mu isplatila odštetu od 1,3 miliona KM.



Efendića su danas ispitali i advokati ostalih optuženih osoba, kao i jedan od optuženih Damir Hadžić.



Na kraju ročišta advokat Muhidin Kapo tražio je da se njegovom branjeniku Radeljšu uradi vještačenje zdravstvenog stanja, te da vještak procijeni da li on u pritvoru ima adekvatnu ljekarsku njegu kao i to da li je sposoban prisustvovati ročištima.



Podsjetimo, Radeljaš je od petero optuženih jedini u pritvoru dok su ostali na slobodi.



Sljedeće ročište zakazano je za 6. oktobar.