Sedam miliona KM za kupovinu objekata institucija BiH u Mostaru i I. Sarajevu

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo Odluku o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru i Istočnom Sarajevu.

Odobrava se kupovina/nabavka objekta za smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Mostaru, nabavne vrijednosti do 4.000.000 KM. Finansiranje nabavke ovog objekta osigurat će se i to 1.000.000 KM iz budžeta Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, koji je preostao od iznosa odobrenog za nabavku objekta u Mostaru za potrebe smještaja Obavještajno-sigurnosne agencije BiH; 2.000.000 KM su sredstva koja su odobrena Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH za nabavku objekta i alocirana na račun Službe za zajedničke poslove institucija BiH u svrhu objedinjavanja sredstava potrebnih za realizaciju ove odluke, i 1.000.000 KM su sredstva iz sukcesije po osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije.



Također, odobrena je i kupovina/nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, ukupne površine od 1.300 do 1.500 m2, nabavne vrijednosti do 3.000.000 KM.



Finansiranje kupovine/nabavke ovog objekta vršit će se u periodu 2017.-2019. godine i to kroz program višegodišnjih kapitalnih ulaganja koji je evidentiran u budžetu Službe za zajedničke poslove institucija BiH, i to: 2017. godine sredstava u iznosu od 1.000.000 KM od sukcesije na osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije; a 2018. i 2019. godine iz sredstava budžeta institucija BiH po 1.000.000 KM.