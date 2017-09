Kurban u islamskoj tradiciji predstavlja žrtvu, a pripremanje kurbana za klanje je velika odgovornost. Zeničanin Sead Jašarević već 20 godina brine o kurbanima do njihovog klanja, a njegova radost Bajrama je u druženju i upoznavanju ljudi.

Posao stočarstva Jašarević je naslijedio od svog oca, a on već 20 godina za svoje kupce kurbana osigurava zdrav i halal kurban kojeg muslimani za vrijeme Kurban-bajrama pridonose kao žrtvu.



Kurban može biti govedo, ovca, koza, ovan ili bravče, a Jašarević godinama brine o ovcama i ovnovima.



"Imam svoje matično stadu što hranim, a kurbane svake godine pripremam i prodajem. Kod mene uglavnom budu do klanja, odnosno, dok ljudi da li prvog ili drugog dana Bajrama ne dođu po njih”, govori Jašarević za Klix.ba.



Kupci uglavnom dođu nekoliko dana ranije, odaberu kurban, nakon čega ga Jašarević označi, a potom i izdvoji od drugih ovaca. Svaki Kurban-bajram Jašarević provede u druženju s kupcima koji su godinama postali i prijatelji.



"Tri dana zaredom u avliju samo dolaze automobili, a raspored je takav da svako ko kupi kurban zna kada treba doći. Dane Kurban-bajrama provedem u poslu, ali me to ispunjava. Kada svako od njih dođe po svoj kurban, popije se i kafa, porazgovara se, a to su uglavnom ljudi koji godinama kupuju kurbane kod mene”, dodaje Jašarević.



Ističe kako u ovom poslu nema loše strane, sve što radi, radi s puno ljubavi i zahvalnosti Allahu. Za 20 godina, koliko dugo se on bavi ovim poslom, svi koji su kupili kurban su i dobili. Bolest, smrt ili nešto treće nikada nisu zadesili neki od označenih kurbana.



"Nijet je bitan u svemu i za 20 godina nikada nisam imao nikakav problem s kurbanima. Ko god da je rezerivsao svoj kurban i dobio ga je na vrijeme. Svake godine se rade nalazi i veterinarska testiranja kurbana, svaki od njih ima svoju dokumentaciju i osim ovog perioda pred kurban, bitno je brinuti o njima i čitavu godinu”, govori Jašarević.



Jašarević u svim obavezama tokom Kurban-bajrama pronađe i vremena za porodicu koja se okupi kod njega za vrijeme jednog od najznačajnijih blagdana kod muslimana te je druženje, okupljanje članova porodice i bajramska radost ono što atmosferu čini potpunom.