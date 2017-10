SDP: Zašto je budžet BiH fiksiran na iznos od 950 miliona KM?

Foto: Arhiv/Klix.ba

Socijaldemokratska partija BiH pozvala je danas SDA da javnosti u BiH objasni kako je moguće da je Fiskalno vijeće BiH usvojilo globalni fiskalni okvir, kojim je budžet BiH ponovo fiksiran na iznos od 950 miliona KM.

Socijaldemokratska partija BiH pozvala je danas SDA da javnosti u BiH objasni kako je moguće da je Fiskalno vijeće BiH usvojilo globalni fiskalni okvir, kojim je budžet BiH ponovo fiksiran na iznos od 950 miliona KM.

U saopćenju SDP-a se navodi da Fiskalno vijeće BiH ovu odluku nije moglo donijeti bez glasa federalnog premijera Fadila Novalića ili predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.



"Podsjećamo da je SDA 2012. godine glasala protiv budžeta BiH predloženog u istom iznosu, uz obrazloženje kako se tako slabi država i njene institucije, te ugrožava put ka EU i NATO, a što SDA, kako su iz ove stranke tada govorili, nikada neće podržati. Vrijeme je da SDA makar pokuša objasniti kako to da je 950 miliona KM 2012. godine za državu bilo malo, a 2018. nije malo? Odnosno je li SDA obmanjivala javnost 2012. godine ili to radi 2018. godine ili je to radila i 2012. godine, te će to nastaviti raditi i 2018. godine, što je vjerovatno najbliže istini", saopćio je SDP.