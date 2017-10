Saradnja između SDP-a i DF-a dogovorena na vrhu obje stranke počela se ostvarivati i na nižim stranačkim nivoima, tako je u Mostaru održana prva zajednička sjednica Gradskih odbora SDP-a BiH i Demokratske fronte.

Saradnja između SDP-a i DF-a dogovorena na vrhu obje stranke počela se ostvarivati i na nižim stranačkim nivoima, tako je u Mostaru održana prva zajednička sjednica Gradskih odbora SDP-a BiH i Demokratske fronte.

Na konferenciji za medije upriličenoj prije sjednice Edin Zagorčić, predsjednik Gradskog odbora SDP-a Mostar kazao je da je njihov osnovni cilj napraviti pravednije i bolje bh. društvo, oslobođeno od raznih nacionalizama, podjela, isključivosti i segregacija.



"Na tom putu pozivamo i sve ostale lijevo orijentisane i građanske stranke i partije, nezavisne intelektualce i nevladine organizacije da nam se pridruže", kazao je Zagorčić.



Mahmut Trčalo, predsjednik mostarske gradske organizacije Demokratske fronte kazao je da je cilj večerašnjeg sastanka usvajanje Deklaracije o Gradu Mostaru.

Deklaracija treba da još jednom podcrta kakav Mostar žele ove dvije stranke, jedinstveni grad, koji će svima garantovati jednake šanse i sigurnost...



"Osim Deklaracije, usvojit ćemo poslovnik o zajedničkom radu, kao i izabrati koordinaciono tijelo koje će imati zadatak da između sjednica gradskih odbora SDP-a i DF-a vrši analizu političke situacije, stanja u gradu i državi. To tijelo će brojati šest ljudi, po troje iz jedne i druge stranke", najavio je Trčalo.



Trčalo je kazao kakoje ovo samo nastavak saradnje dvije političke opcije, kako su do sada organizirali cijeli niz javnih događaja te prvi uputili zahtjev u parlamentarnu proceduru za rješenje izbornog pitanja Grada Mostara.



"Želja je da ova saradnja poluči što boljim rezultatima na izborima 2018. godine, a naravno da ćemo uraditi sve što je u našoj moći da iniciramo održavanje i lokalnih izbora, svjesni težine situacije i neodržavanja izbora već devet godina", kazao je Trčalo.



Zagorčić je naveo cijeli niz problema s kojima se susreću građani Mostara od nerada komunalnih preduzeća, do pokušaja da gradonačelnik nezakonito prenese ovlasti sa Gradskog vijeća na kantonalnu skupštinu.



"Dosta je ovakve situacije, ove političke konfuzije i ucijene vlasti prema građanima Mostara. Mi ćemo u narednom periodu, možda čak i večeras donijeti zaključke u kojima ćemo tražiti od međunarodne zajednice aktivnije učešće u rješavanju problema", precizirao je Edin Zagorčić.



Kazano je da će biti i razgovora o zajedničkim listama za naredne izbore, ali da će sve zavisiti od razgovora u narednom periodu.