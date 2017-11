Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjednik DF-a Željko Komšić održali su zajedničku konferenciju za medije u povodu upućivanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o izbornim jedinicama FBiH.

Nikšić je kazao da su u posljednje vrijeme intenzivno radili na iznalaženju rješenja za izborni proces u našoj zemlji te da su u konačnici SDP i DF danas u Parlament FBiH uputili prijedlog zakona kojim će se urediti izbor Doma naroda.



Predsjednik SDP-a kazao je da je predloženi zakon u skladu s ustavima i da njegovo donošenje proizilazi iz Izbornog zakona BiH. Objasnio je da se na taj način provode i principi presude Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića, ali i principi Venecijanske komisije.



Kako kaže, riječ je o Zakonu o izbornim jedinicama na koji se primjenjuje popis iz 1991. godine s obzirom na to da je tako definisano Ustavom BiH. On je kazao da je najveće probleme na političkoj sceni izvazvalo provođenje odluka Ustavnog suda BiH, ali da se na ovaj način rješava i taj problem.



On se nada da će zakon naići na razumijevanje u Parlamentu Federacije BiH i da će političke stranke poštovati pravni sistem. Dodao je da je BiH jedina zemlja u kojoj se opoziciju krivi za to što vlast ne funkcioniše.



Prijedlog je prezentovan ambasadorici SAD-a u BiH i šefu Delegacije Evropske unije u BiH koji će ga razmotriti. Nikšić ističe da bi bio najsretniji kada bi se sprovele i odluke međunarodnih sudova, ali da je o tome teško govoriti zbog potrebe izmjene Ustava BiH.



Komšić je kazao da će i u Parlamentarnu skupštinu BiH biti upućen prijedlog kojim se onemogućavaju izborne prevare, a iza kojeg stoje ne samo DF i SDP, već i neke druge političke stranke.



On je rekao da se zajedničkim prijedlogom rješava problem popune Kluba Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH i da je ta norma privremenog karaktera. Komšić je dodao da se ista norma odnosi i na sve ostale klubove.



Predsjednik DF-a pozvao je građane da sami procjene da li je ovo odgovor na ono što najavljuje predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, ističući da cilj prijedloga nije da se nekog ugrozi ili izgura.