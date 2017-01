SDP: Državu nije odbranila SDA, nego najbolji sinovi i kćeri BiH

Socijaldemokratska partija BiH oglasila se novim saopćenjem u kojem kritikuju Stranku demokratske akcije, naglašavajući da se ne ponašaju državotvorno i da su naklonjeni HDZ-u.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Politika dvoličnosti i poluistina koju od svog osnivanja vodi Stranka demokratske akcije (SDA) doživljava svoj vrhunac te im stoga ponovo javno ponavljamo pitanje - hoće li SDA između HDZ ili BiH izabrati Bosnu i Hercegovinu ili svog strateškog partnera - HDZ, kao što su do sada učinili nebrojeno puta. SDA nije sposobna da se ponaša državotvorno i da vodi državu. BiH je u matematici ove stranke, očito, država djeljiva sa tri. Politika kojom rastakaju državu iznutra, aktivna je već više od 20 godina, a danas, više nego ikad, pokazuje se sva pogubnost te politike u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu", poručuju iz SDP-a.



Naglašavaju da SDA svoju nesposobnost skriva iza ratnih godina.



"Bosnu i Hercegovinu nije odbranila SDA, nego su ovu državu odbranili njeni najbolji sinovi i kćeri. Ako su u SDA već skloni da se kite tuđim perjem, pozivamo ih da konsultuju arhivu, nije to baš tako davno bilo, pa da se uvjere kako su četiri od sedam pripadnika ratnog Predsjedništva Republike BiH bili iz SDP BiH i to: Mirko Pejanović, Ivo Komšić, Tatjana Ljujić-Mijatović i Nijaz Duraković. Da nije bilo ovih članova SDP-a i njihove politike ne sumnjamo da bi vizijom SDA već odavno živjeli u 'fildžan državi'", navodi se u saopćenju.



Smatraju da famozni treći entitet, kojeg zagovara Čović i HDZ, može imati šansu samo ukoliko njihovi koalicioni partneri oličeni u SDA-SBB nastave servilno ispunjavati sve njihove želje.



"To što je Bakir Izetbegović, sve južno od Ivana, prepustio HDZ-u, etnički očistio javna preduzeća i podijelio ih na 'hrvatska' i 'bošnjačka', te popustio svakom zahtjevu Dragana Čovića, nema nikakve veze sa SDP-om. Od prvog dana vas upozoravamo na pogubne posljedice vaše politike, ali to očito još uvijek ne vidite, ili se pak želite baviti isključivo 'svojim begovatom'. Rezultati takve politike su da Federalna inspekcija više ne može kažnjavati rad na crno na području "zamišljenog" trećeg entiteta, jer je SDA to omogućila glasanjem za Zakon o radu. Dobro bi bilo da odgovorite javnosti zašto odjednom trasa Koridora 5C kroz "zamišljeni" treći entitet mora ići tamo gdje su HDZ-ovci kupili zemlju koju će skupo prodati državi, jer je na to pristala SDA", stav je SDP-a.