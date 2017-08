U Bihaću je ovog vikenda održana sjednica Kantonalnog odbora SDA USK na kojoj se, između ostalog, razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji u kantonu, kao i o stanju u Bihaću, Ključu i Bužimu, tj. gradskim i općinskim organizacijama stranke kojima je Predsjedništvo SDA krajem prošle godine naredilo uvođenje povjereništva zbog loših izbornih rezultata.

U Bihaću je ovog vikenda održana sjednica Kantonalnog odbora SDA USK na kojoj se, između ostalog, razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji u kantonu, kao i o stanju u Bihaću, Ključu i Bužimu, tj. gradskim i općinskim organizacijama stranke kojima je Predsjedništvo SDA krajem prošle godine naredilo uvođenje povjereništva zbog loših izbornih rezultata.

Predsjednik KO SDA USK Šemsudin Dedić na sjednici je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u USK, istakavši kako je nakon nepredvidljivih i turbulentnih političkih prilika u Skupštini USK, već nekoliko mjeseci postignuta politička stabilnost u radu ovog organa, što svakako pruža bolje temelje za efikasniji i produktivniji rad Vlade USK.Napomenuo je činjenicu da Klub poslanika SDA u Skupštini USK ima 10 poslanika koji su garant stabilnosti, te da pored SDA u radu zakonodavne vlasti, skupštinsku većinu čine 4 poslanika DF i 2 poslanika SBB. S njim se složio i premijer USK Husein Rošić koji je kazao kako se stabilnost u radu zakonodavnog organa pozitivno odražava i na rad Vlade USK, tako da su u proteklom periodu otkočeni mnogi procesi od velikog značaja za građane USK.Na sjednici, kojoj je prisustvovala i delegacija SDA BiH zadužena za praćenje rada KO SDA USK, u sastavu Šefik Džaferović, Amir Fazlić i Senad Bratić, raspravljalo se i o gradskim i općinskim organizacijama stranke kojima je KO SDA krajem prošle godine, provodeći zaključke Predsjedništva SDA, naredio uvođenje povjereništva zbog loših izbornih rezultata.Predsjednik Povjereništva GO SDA Bihać Hadis Jusić kazao je da je bihaćka gradska organizacija u proteklom periodu provela proceduru reevidencije članstva, kroz koju je zabilježeno preko 2.000 članova GO SDA Bihać, čime su ostvareni svi uslovi za provedbu izbora u GO SDA Bihać.Kako je istaknuto, slična situacija je i u OO SDA Ključ, na čelu sa predsjednikom Povjereništva Jasminom Musićem, gdje je također procedura reevidencije članstva okončana, čime su stvoreni uslovi za provedbu izbora.Kantonalni odbor je dao saglasnost za provedbu izbora u GO SDA Bihać i OO SDA Ključ, te je zadužio Izvršni odbor SDA USK da izvrši potrebne radnje kako bi se osigurao postupak izbora u ove dvije organizacije.Nešto složenija situacija je u Povjereništvu OO SDA Bužim. Naime, Emir Aldžić je podnio ostavku na mjesto predsjednika Povjereništva OO SDA Bužim, koju je Kantonalni odbor jednoglasno prihvatio. Pored toga, određen je rok od 30 dana za imenovanje novog povjereništva u OO SDA Bužim, do kada će ulogu povjereništva obavljati Izvršni odbor SDA USK.Tim povodom, danas su se oglasili članovi kluba vijećnika SDA Bužim, istakavši da su "za članstvo i simpatizere SDA u Bužimu zabrinjavajuće, štetne i neprovodive odluke i zaključci KO SDA USK donesene na 8. redovnoj sjednici ovog organa, te će kao takve proizvesti nesagledivu štetu po interese stranke"."Obezglavljivanje, odnosno razrješenje Povjereništva u Općinskoj organizaciji u Bužimu, zbog iznuđene ostavke predsjednika Povjereništva, te ostavljanje iste bez rukovodstva smatramo direktnim rušenjem Stranke u Bužimu, što je u potpunosti neprihvatljivo i borit ćemo se svim političkim sredstvima protiv gašenja OO SDA Bužim, koja je ujedno simbol Stranke na području Krajine, i očuvanja oko 3. 500 vjernih glasača", istakli su u klubu vijećnika.Oni su kazali da će Klub vijećnika u narednom periodu preuzeti brigu o prostorijama Stranke, svakodnevno raditi i komunicirati sa članstvom i glasačima SDA, te dostavljati valjane i istinite informacije."Za Klub vijećnika SDA Bužim je zabrinjavajuća činjenica da se jedino Općinskoj organizaciji SDA Bužim ne dozvoljava provođenje unutarstranačkih izbora, iako su svi preduslovi za to već odavno ispunjeni, nekoliko puta je tražena saglasnost viših organa, završena reevidencija članstva uz mogućnost daljeg reevidentiranja i novog učlanjenja, a o čemu smo u nekoliko navrata upoznali sve više organe SDA", navode vijećnici.Podsjećamo, Predsjedništvo SDA je na sjednici 11. novembra prošle godine zadužilo kantonalne odbore Stranke da u roku od dva mjeseca razriješe općinske izvršne odbore SDA i uvedu povjereništva u općinama u kojima nije zadržana pozicija načelnika općine/grada i u kojima je istovremeno lista SDA osvojila manji broj mandata u odnosu na prethodne lokalne izbore. To se odnosilo na općine/gradove Bihać, Bužim, Zenica, Visoko i Kalesija.Također, Predsjedništvo SDA je zadužilo kantonalne odbore da u roku od dva mjeseca razriješe općinske izvršne odbore SDA u općinama u kojima SDA nije imala i nije osvojila poziciju načelnika općine, a lista SDA je imala značajniji pad u broju osvojenih glasova ili mandata. To se odnosilo na općine Ključ i Gračanica.