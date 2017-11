Kantonalni odbor SDA USK obratio se danas javnosti s ciljem osvrta na novonastalu političku krizu u Unsko-sanskom kantonu, kao i uvođenju Povjereništva u OO SDA Bužim koje je uzrokovalo netrepeljivosti i unutarstranačka previranja.

Kantonalni odbor SDA USK obratio se danas javnosti s ciljem osvrta na novonastalu političku krizu u Unsko-sanskom kantonu, kao i uvođenju Povjereništva u OO SDA Bužim koje je uzrokovalo netrepeljivosti i unutarstranačka previranja.

Nakon što se proteklih nekoliko dana u javnom prostoru u Krajini ozbiljno počelo govoriti o stvaranju nove parlamentarne većine u Skupštini u USK i rušenju Vlade Huseina Rošića (SDA), iz KO SDA danas su istakli da nove parlamentarne većine nema i da aktuelna Vlada i dalje ima podršku Skupštine.



"Proteklih nekoliko dana svi smo se bavili tom novom parlamentarnom većinom, a ustanovili smo da da se tamo 'sastančilo' samo zbog podjele budžeta za 2018. godinu koji bi trajao 9 mjeseci, kako bi sebi i svojim političkim partnerima obezbijedili sredstva za izbore u idućoj godini", rekao je potpredsjednik KO SDA USK Amir Avdić.



Član Predsjedništva SDA i zastupnik u Parlamentu FBiH Asim Kamber naveo je da je SDA spremna preći u opoziciju ukoliko se okupi nova parlamentarna većina. Također, istakao je da dešavanja u USK imaju i širu dimenziju te da je kriza u USK nametnuta.



"Neko želi da u USK funkconira vlast koja nema većinu i da stvara vještačku krizu. To najdirektnije radi i Fahrudin Radončić koji je naš partner na višem nivou, ali ima jedan hendikep i strah da će po treći put izgubiti za člana Predsjedništva i čini mi se da je prerano krenuo u kampanju. Rezultat te kampanje je stvaranje vještačkih kriza. To rade i u federalnom parlamentu, ali i na državnom nivou. Ali, ni u takvim okolnostima mi nećemo izbacivati njihove ministre jer bi davali doprinos destabilizaciji. Kada je Radončić došao ovdje na konferenciju za novinare rekao je da napušta vlast. Zašto se onda ti ministri nisu još povukli? No, mi ih nećemo razrješiti jer bi to bio na naš najdirektniji akt u stvaranju krize", rekao je Kamber.



Kada je u pitanju uvođenje Povjereništva u Bužimu, Amir Avdić je istakao da se radi o drugom Povjereništvu koje je uvedeno u Bužim nakon posljednjih izbora.



"Prvi put prije nekoliko mjeseci uvedeno je Povjereništvo u OO SDA Bužim u kojem su bili vijećnici SDA Bužim i neki drugi kadrovi. Ispostavilo se da je Kasim Mulalić rukovodio s tim kompletnim povjereništvom i nije dozvolio određenim članovima koji su se borili da ponovo uđu u SDA, jer su iz nje istjerani. Nažalost, bužimski problem se prenio i na kantonalni odbor. Uspjeli smo pronaći način da izađemo iz krize jer smo uvidjeli da je glavni kočničar Kasim Mulalić. Prije četiri godine SDA Bužim je bila najveća u BiH i za to smo ih nagradili sa sedam važnih pozicija. Nažalost, Mulalić se posvađao sa poslanicima iz svoje općinske organizacije, pa sa ministrom, pa sa oba direktora. Nakon toga je 'na silu' isključivao ljude iz stranke ako ga nisu slušali", objasnio je Avdić.



On je istakao da to nije način djelovanja SDA, koja nije stranka pojedinca, već vodi računa o svim građanima.



"Svi imaju mjesta da sa svojim radom i zalaganjem pomognu stranci i državi. Kad smo uvidjeli da takav pojedinac ne može rukovoditi strankom iz sjene, odlučili smo da uvedemo novo Povjereništvo. Poručujem Kasimu Mulaliću i njegovim najbližim da daju doprinos novom povjereništvu i da dokažu kako su članovi SDA, te da ne idu putem kako je to nekada uradila A-SDA", dodao je Avdić.



Na mogućnost da Mulalić, inače zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i dugogodišnji prvi čovjek bužimske SDA, počne djelovati mimo stranačkih okvira u federalnom parlamentu, Asim Kamber je istakao da je do sada Mulalić bio "jedan od najrevnosnijih i najredovnijih" zastupnika i da vjeruje da će nastaviti djelovati u skladu sa interesima stranke i njenih organa.



Konačno, na novinarsko pitanje da li poslanik u Skupštini USK Nisvet Jusić, koji dolazi iz Bužima, nije dio priče oko uvođenja Povjereništva, predsjednik kluba SDA u Skupštini USK Edin Bašagić istakao je da je klub SDA u ovom trenutku jedinstven i da nema informaciju da bilo koji član djeluje samostalno i ima namjeru kršiti stranačke odluke. Potvrdio je da je Jusić član Povjereništva i da nijedan član imenovanog Povjereništva nije pismeno saopćio da ne prihvata tu ulogu.



Konačno, iz SDA su odbacili optužbe za saradnju SDA sa Laburističkom strankom Fikreta Abdića.



"Teško me, kao komandanta, pogađa da našeg predsjednika Šemsudina Dedića i mene lično, i naše saborce, zlatne ljiljane, RVI i ostale istaknute članove SDA, koja je organizovala odbranu države, neko napada da sarađujemo sa ovim ili onim izdajnikom. SDA radi u interesu kantona, želi stabilizaciju budžeta i u tim okvirima ćemo se i ponašati. Nećemo pristati da nam pojedinci govore o patriotizmu jer mislim da smo mi svoj patriotizam dovoljno pokazali svojim djelima kada je to trebalo od '92 do '95", kazao je Amir Avdić.