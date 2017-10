SBB prekinuo koaliciju u Krajini: SDA bez zvaničnog partnera u vlasti

Savez za bolju budućnost (SBB) USK prekinuo je zvanično koaliciju sa SDA u Unsko-sanskom kantonu, potvrđeno je za Klix.ba iz kantonalnog odbora ove stranke. Na taj način, SDA ostaje bez ijednog formalnog partnera u vlasti, a Vlada Huseina Rošića (SDA) bez jasne podrške u Skupštini USK.

Iako su još u maju ove godini objavili prekid koalicije sa SDA u Unsko-sanskom kantonu, SBB je, ispostavit će se narednih pet mjeseci, nastavio pružati podršku aktuelnoj koaliciji. Da je sada definitivno sve "puklo", potvrdila nam je Azra Hadžić-Bećirspahić, predsjednica KO SBB USK."Tada je kantonalni odbor donio odluku o raskidu koalicije, no poslanici su smatrali da bi zbog građana trebalo ostati u tehničkom mandatu dok oni ne nađu novu većinu. No s obzirom na posljednja imenovanja, odnosno razrješenja određenih direktorskih pozicija, odlučili smo se na ovaj korak. Srušili su izvještaj direktora RTV USK, smijenili su direktora Poljoprivrednog zavoda USK i trebala bi uslijediti smjena direktora Uprave za inspekcijske poslove USK. Mi u tome definitivno više ne želimo učestvovati i poslanici su odlučili da će od sada zasigurno nastupati kao opozicija jer ne žele da se bave stranačkim kadroviranjem", kaže Hadžić-Bećirspahić.Na pitanje ko učestvuje u navedenim dešavanjima, Hadžić-Bećirspahić ističe "SDA, DF i laburisti".Da će skupštinski zastupnici SBB-a ubuduće djelovati kao opozicija, potvrdio nam je i Admir Mušanović, predsjednik kluba SBB- u Skupštini USK."Definitivno je gotovo. Razlog je konstantno bavljenje kadrovskim križaljkama i odsutnost bavljenja pitanjima koja su bitna za građane USK. Investitori nam odlaze, mladi nam odlaze, no ovdje to nikoga ne brine i mi ne želimo više biti dio te priče", kaže Mušanović.Na pitanje šta će biti sa dva ministra SBB-a u Vladi USK, on ističe da će oni ostati u tehničkom mandatu."Ukoliko ih premijer Rošić želi razriješiti, što se nas tiče to može i učiniti. SBB će do kraja mandata najvjerovatnije ostati u opoziciji", poručio je Mušanović.Podsjećamo, krhku skupštinsku većinu u Unsko-sanskom kantonu SDA je do sada imala jedino uz zvaničnu podršku SBB-a, dok su DF i Laburistička stranka u proteklom periodu "nezvanično" i kroz instaliranje "ministara eksperata", kao i brojnim kadrovskim raspodjelama, evidentno bile dio većine. Doduše, SDA uz trenutnu podršku poslanika DF-a i Laburističke stranke i dalje ima, iako minimalnu, većinu u Skupštini USK, no pitanje koliko još dugo i po koju cijenu.