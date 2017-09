Polazak u prvi razred osnovne škole predstavlja izuzetno stresno razdoblje za svakog učenika, ali i njegove roditelje. Kako bi na što lakši način prvačić prihvatio novu epohu u svom životu, potrebno je izvršiti adekvatnu pripremu u vidu raznih vrsta ohrabrenja od uže i šire porodice.

Pitanja i strahovi

Kod kuće raditi na razvoju motorike

Senada Beća-Muratbegović (Foto: Klix.ba)

Prvi dan škole treba ostati u lijepom sjećanju

Procjenu da li je šestogodišnjak spreman za polazak u prvi razred osnovne škole prvenstveno vrše roditelji, potom ljekar koji izdaje ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti budućeg učenika, a konačno "odobrenje" daje školski pedagog/psiholog koji svoj zaključak donosi na osnovu rezultata testa koji je obavio mališan.Nakon što se i formalno završi upis u prvi razred osnovne škole, budućim školarcima se nameću brojna pitanja, a javljaju se i određeni strahovi.Učiteljica u Osnovnoj školi Slavinovići u Tuzli Senada Beća-Muratbegović za Klix.ba kaže da roditelji na pozitivan način, kroz opušten razgovor, svoju djecu trebaju pripremiti za period koji predstoji.Škola im se treba predstaviti kao nešto što je izuzetno lijepo i što je neophodno za dalji normalan tok života.U predškolskom periodu posebno je bitno da se djeca ne prepadaju u smislu da im se polaskom u školu nameću i velike obaveze, s obzirom da ih u prvom polugodištu očekuju dosta jednostavne stvari.Naša sagovornica ističe i da roditelji nerijetko prave grešku prilikom pripreme budućeg školarca u kojoj ih sami uče čitati, pisati i računati."Prvi put prošle školske godine imala sam generaciju u kojoj je bilo učenika koji su znali čitati i pisati, po procjeni roditelja. Mislim da nema potrebe za tim, jer je plan i program rada sastavljen na način da djeca do kraja prve školske godine, uz pravilan rad učitelja, a onda i kod kuće, uspiju savladati onoliko koliko je potrebno. Čitanje će se kasnije nadograđivati", savjetuje Beća-Muratbegović.U pripremnom periodu, navodi ona, vrlo je važno da dijete ima razvijenu motoriku.Da bi se to postiglo potrebno je pažnju posvetiti pravilnom držanju olovke u ruci, a jedna od najboljih vježbi je bojanje bojanki."Roditelji trebaju raditi i na izgradnju odnosa djeteta prema drugarima. Bitno je da je dijete društveno, da se želi igrati s drugom djecom i da se na takav način odvoji od roditelja. Time se stvara i želja za odlaskom u školu", ističe.Roditeljima i učenicima već nekoliko godina u određenoj mjeri pomaže i predškolski period u kojem mališani određeno vrijeme provode u vrtićima, kao i obavezni pripremni period za školu u kojem budući školarci provedu 150 sati u školskim klupama.Prvi dan dolaska u školu, prema mišljenju naše sagovornice koja je majka i učiteljica, predstavlja jedan od najvažnijih dana u životu, kako za učenika, tako i za njegove roditelje.Beća-Muratbegović smatra i da je od velikog značaja pripremljenost samog učitelja za prvi dan škole, jer je potrebno da on ostane u lijepom sjećanju svima."Dobro bi bilo kada bi svaka škola na neki način mogla organizovati priredbu, zatim pripremiti sitne poklone i čestitke za djecu. Na taj dan ih mi prozivamo pred svima, oni se međusobno upoznaju sa školskim drugarima...", kaže ova učiteljica.A kada je riječ o prvom polugodištu, navodi da se u tom periodu učenici socijalizuju, uče kako se ponašati u školi i na času, kako se odnositi prema drugarima, šta su knjige i sveske, gdje je njihovo mjesto u učionici..."Posebno je bitno da roditelji i učitelji u tom periodu, a kasnije i kroz nastavak školovanja, što vise sarađuju. Desi se nekad da djeca ne mogu prihvatiti školu jer su veoma vezani za roditelje, svoje nene i bake koje su ih čuvale. Potrebno je da roditelji razgovaraju s učiteljicom, kako bi ona upoznala dijete, ali i pronašla način na koji mu prići, jer nije svako dijete isto. U učionici se nalazi 20-30 različitih glavica i svakom djetetu treba prići na poseban način", ističe Beća-Muratbegović.Na kraju našeg razgovora ona poručuje da su povjerenje i zajednički rad između učiteljice i roditelja od izuzetnog značaja te predstavljaju ključ uspjeha u izgradnji prave ličnosti.