Saši Ćurguzu smanjena kazna na 14 godina zatvora za zločine u Bihaću

Drugostepenom presudom Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine preinačilo je presudu Saši Ćurguzu za zločine protiv čovječnosti na području Bihaća sa 15 na 14 godina zatvora.

Žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbijena je kao neosnovana, dok su žalbe optuženog Saše Ćurguza i braniteljice optuženog Saše Ćurguza djelimično uvažene, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30.03.2017. godine preinačena u pogledu odluke o kazni. U preostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.



Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine је prvostepenom presudom ovog Suda od 30. marta 2017. godine izreklo presudu kojom je optuženi Saša Ćurguz proglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od petnaest godina.



Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu 12. jula 2017. godine.



Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama istaknutih žalbenih razloga i navoda, Apelaciono vijeće je donijelo odluku na način da se optuženi Saša Ćurguz, za krivično djelo zločini protiv čovječnosti Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koje djelo je prvostepenom presudom proglašen krivim osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.



U okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske koji je započeo 23. maja 1992. godine na području naselja Ripač, a 10. juna 1992. na ostalom području opštine Bihać i trajao najmanje do kraja jula 1992. godine, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva u naseljima Ripač, Ćukovi, Orašac, Klisa i Kulen Vakuf, znajući za takav napad i znajući da njegove radnje čine dio tog napada, u svojstvu pripadnika Izviđačkog voda 15. bihaćke brigade Vojske Srpske Republike (VRS) Ćurguz je počinio progon civilnog bošnjačkog stanovništva zbog nacionalne i vjerske pripadnosti, i to nečovječnim postupanjem i ubistvima.



Srbija je pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine izručila Ćurguza 2016. godine na zahtjev Tužilaštva BiH i međunarodne potjernice. On je u Beogradu uhapšen 2014., a u ekstradicijskom pritvoru je proveo oko 14 mjeseci.