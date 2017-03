Šarović: Zbog ekonomskog napretka ne smijemo izgubiti 2017. godinu, na reviziju treba zaboraviti

Mirko Šarović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je za Klix.ba da je pokretanje revizije presude protiv Srbije bilo nepotrebno i da vlasti ne smiju izgubiti 2017. godinu u kojoj se trebaju posvetiti ekonomskom napretku i evropskom putu.

Šarović je rekao da je priča o pokretanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije nepotreban avanturizam u koji bh. političari nisu trebali ulaziti posebno ukoliko se uzme u obzir da su i on, a i brojni drugi upozoravali da će zahtjev za reviziju biti odbijen.



"U ovoj zemlji tako ozbiljne stvari moraju da se dogovaraju u Predsjedništvu BiH. Čudi me da se i pored upozorenja ušlo u jednostranu priču u kojoj se dogovori nisu pravili u institucijama BiH. Time je načinjena velika šteta društvu, tenziju su porasle i vidljiva je bila zabrinutost javnosti u bilo kojem dijelu ove zemlje", kazao je Šarović.



Dodao je da je jedina dobra stvar u svemu ovome što je završeno jako brzo i što daje veću šansu da se pokuša popraviti ono što je učinjeno na neodgovoran način.



"Zbog ekonomskog napretka i evropskog puta mi ne smijemo izgubiti 2017. godinu. Ja nikada nisam ulazio u samu suštinu zahtjeva, ali sam upozoravao da ukoliko se namjerava tužiti druga zemlja da se to mora uraditi kroz same institucije. Bilo bi pametno da zbog budućnosti naše djece da tako velike stvari pokušamo izbjegavati u narednom periodu", rekao je Šarović.



Što se tiče rada Vijeća ministara BiH, on je kazao da je ovaj organ izvršne vlasti i u periodu krize nastojao da se bavi životnim pitanjima građana.



"Ne tvrdim da ni mi nismo osjetili krizu. Ti poremećeni odnosi i tenzije osjetile su se i u Vijeću ministara BiH. Bilo je poziva da ne učestvujemo u Vijeću ministara BiH, ali moj stav je bio da na neodgovornu politiku mi ne trebamo odgovoriti neodgovorno već da treba da se bavimo bar onim životnim pitanjima koje su važna ljudima i u RS-u i FBiH", kazao je Šarović.