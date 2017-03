Šarović o problemu izdavanja pasoša: Našli smo rješenje, IDDEEA ima odobrenje za izbor ponuđača

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović na današnjoj konferenciji za medije prokomentarisao je i problem s izdavanjem pasoša, naglasivši da je rješenje na pomolu te da Agencija za identifikacione dokumente BiH (IDDEEA) ima odobrenje za izbor najboljeg ponuđača.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović na današnjoj konferenciji za medije prokomentarisao je i problem s izdavanjem pasoša, naglasivši da je rješenje na pomolu te da Agencija za identifikacione dokumente BiH (IDDEEA) ima odobrenje za izbor najboljeg ponuđača.

"Naša je procjena da smo našli rješenje. Nadležna agencija IDDEEA je dobila zeleno svjetlo od nadležnog tijela za javne nabavke da može pristupiti procesu koji omogućava izbor ponuđača za osiguranje pasoša u skladu sa zakonskom procedurom kako bi se stigli rokovi do 21. marta", kazao je Šarović.



Poručio je da to garantuje da da će, ukoliko ne dođe do nepredviđenih situacija, građani BiH imati pasoše u toku cijele godine.



"Dugoročno rješenje se priprema u narednim mjesecima. O tome nas je obavijestio nadležni ministar Adil Osmanović", zaključio je Šarović.



Iz IDDEEA-e su potvrdili da se nastavlja postupak nabavke pasoških knjižica, jer je francuska kompanija Gemalto odustala od žalbe na prvobitni tender koji je objavljen.



"IDDEEA je odmah nakon zaprimanja zaključka izvršila ocjenu blagovremeno dostavljenih zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku nabavke pasoških knjižica i utvrdila da uslove za nastavak postupka ispunjavaju kompanije UAB 'Garsu pasaulis', Vilnius, Litvanija i Mühlbauer d.o.o. Banja Luka", naveli su iz IDDEEA-e.