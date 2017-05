Šarović: Na sjednici Vijeća ministara BiH nije bilo pitanje akciza

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio novinarima da danas nije bilo govora o nekom novom prijedlogu zakona o akcizama, te da mu nije poznato da li je uopće upućen i kada će doći na sjednicu Vijeća ministara BiH.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio novinarima da danas nije bilo govora o nekom novom prijedlogu zakona o akcizama, te da mu nije poznato da li je uopće upućen i kada će doći na sjednicu Vijeća ministara BiH.

"Predsjedavajući Denis Zvizdić mene, a nisam upoznat i bilo koga drugog, nije obavijestio o bilo kakvoj inicijativi. To pitanje nije se našlo na sjednici Vijeća ministara. Da li je moguće neku proceduru obnoviti, to je regulirano zakonom", kazao je Šarović.



Po njegovim riječima, za sada, to je pitanje „samo u okviru ličnih razmišljanja, špekulacija i ništa više“.



Ministar Šarović je kazao da je sa dnevnog reda današnje sjednice, radi dorade, skinut Nacrt ugovora o finansiranju (Koridor 5-C - Zenica Sjever) između BiH i Evropske investicione banke, s Osnovama za zaključivanje navedenog ugovora.



Također je kazao da je sa dnevnog reda skinut i vraćen na doradu Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća za mjeriteljstvo BiH.