Sarajevski javni parkinzi se od sada naplaćuju 24 sata dnevno, svaki dan

"Parkomati" su sada postavljeni na svim javnim parkinzima u Sarajevu, a parking će se naplaćivati 24 sata dnevno, svaki dan, potvrđeno nam je iz KJKP RAD.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Vlada Kantona Sarajevo donijela je u proteklom periodu niz mjera, vezanih za loše poslovanje javnih preduzeća, čije gubitke plaćaju direktno građani. Nakon povećanja cijena GRAS-ovih karti za komericijalne autobuske linije, najave povećanja cijena za redovne linije, uvedeno je i 24-satno plaćanje javnog parkinga.Glasnogovornik KJKP RAD Alen Ramić kazao je za Klix.ba da Uredba o naplati saobraćaja, koja je donesena 2016. godine, stupila na snagu."To je prolongirano tek za ovu godinu zato što je kasnila isporuka parkomata i njihovo prilagođavanje ovom prostoru, kako bi mogli raditi 24 sata. Cijene parkinga ostaju iste, s tim da su korisnici dužni da plaćaju parking usluge 24 sata na onim parkinzima koji su uređeni naplatom putem parkomata", kazao je Ramić.Podsjetio je da je cijena parkinga za nultu i prvu zonu iznosi 2 KM po satu, a drugu zonu 1 KM po satu. Razlika između nulte i prve zone je u vremenu zadržavanja. U nultoj zoni je maksimalno zadržavanju na parkingu dva sata."Postoji jedna ekipa koja radi prema pozivu kolega koje vrše provjeru na ovim parkinzima da li je izvršeno plaćanje ili ne. Kada se ispune uslovi, ali to je krajnja mjera koja se primjenjuje, onda se postavljaju lisice. Prethodno se postavljaju upozorenja svim korisnicima da je potrebno izvršiti plaćanje", rekao je Ramić.Ramić je dodao da su na svim javnim parkinzima postavljeni parkomati, s tim da na svim parkinzima još uvijek nisu postavljene oznake, ali da će one biti postavljene jako brzo."Na tim oznakama je naglašeno da se naplaćivanje vrši 24 sata dnevno, svaki dan, pa i praznicima, i stoji o kojoj zoni je riječ", zaključio je Ramić za Klix.ba.Podsjećamo, do sada su se javni parkinzi naplaćivali do 20 sati radnim danima i subotom, dok se nedjeljom i praznicima nisu naplaćivali.