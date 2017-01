Mlađa žena večeras je oko 20 sati sjela na cestu ispred sjedišta Predsjedništva BiH sa bebom u naručju.

21:28 - Policija je na silu utjerala ženu u vozilo.21:20 - Vozilo hitne pomoći odvezlo je bebu, a Iman Sara Agić je kazala da se na ovaj očajnički potez odlučila jer je nemoćna da bilo šta drugo uradi optužujući ljekare da su joj uništili život i zdravlje."Širite ovu istinu dalje. Pitajte zašto se ova bolest ne registruje, ko nas to ubija", poručila je.21:00 - "Tri godine ne prestajem povraćati", kazala je dok je policija štiti od vozila i pokušava nagovoriti da se pomakne na sigurno. Na mjesto događaja stigli su i njeni prijatelji i komšije. Svi nastoje da razgovaraju sa Iman i pruže joj pomoć.Policija je blokirala saobraćaj u svim trakama osim u jednoj, onoj koja vodi tramvajskim šinama. Ukoliko vozite ovim dijelom grada, budite maksimalno oprezni.Inače, 35-godišnja Iman se s molbama za pomoć javljala i ranije žaleći se da trpi nesnosne bolove i da stalno povraća. Neki od njenih problema su bronhijalna astma, gastralgija, erozivna gastropatija, dislipidemija i druge dijagnoze koje su postavljene u nekoliko navrata.Na svom Facebook profilu objavljivala je brojne nalaze, a u posljednjem postu zamolila je svoje prijatelje da dođu po bebu kako se ne bi smrzavala."Ja ću ostati ovdje dok se nešto ne promijeni. Neka me pregaze tenkovi, neka me polome specijalci – ne bi bio prvi put, neka me nišane snajperi… Lijepo sam rekla ili mi pomozite ili me eutanazirajte", napisala je.Navela je i svoje zahtjeve od vlasti: novac za liječenje; registraciju porfirije kao bolesti u BiH; zatim da svakoj majci novorođenčeta koje ostaje u bolnici omoguće krevetni smještaj u bolnici i pristup bebi kad god može i želi; ukidanje sobe za izdajanje na Neonatalnoj na Jezeru i omogućavanje porodiljama da dobiju kabine za te potrebe; donošenje pravila o izvoženju umrlog pacijenta s krevetom odmah nakon nastupanja smrti; ukidanje besmislenog hodanja na blagajnu za sve i drugo.