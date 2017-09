U Općini Centar danas je upriličeno potpisivanje ugovora za prvu fazu izgradnje objekta u Ulici Dejzina Bikića na Šipu u kojem će biti smješteni stanari iz ruševnih objekata sa područja općine Centar.

U ime Općine Centar ugovor je potpisao načelnik Nedžad Ajnadžić, dok je u ime firme "ITC Zenica" kao izvođača radova ugovor potpisao direktor Nesib Mujezinović. Općina Centar kao finansijer projekta će za realizaciju prve faze izgradnje zgrade za smještaj ''ruševinaca'' izdvojiti gotovo 505.300 KM. Rok za izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje objekta je 90 dana.



Načelnik Ajnadžić je nakon potpisivanja ugovora kazao da je za izvršnu i zakonodavnu vlast Općine Centar izgradnja ovog objekta u vrhu prioriteta.

–Cjelokupna izgradnja ovog objekta, tokom dvije budžetske godine, će koštati 1.700.000 KM. U ovom objektu će biti 23 stambene jedinice za smještaj onih koji imaju status "ruševinca". Jako smo zadovoljno što ćemo izgradnjom ovog objekta određenom broju naših sugrađana moći trajno riješiti stambeno pitanje. Sa ovom izgradnjom ćemo provesti investicioni ciklus uklanjanja ruševnih objekata koji su opasni za okolne stambene objekte i stanare. Naša Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove je izdala potrebna odobrenja i već su započeli pripremni radovi na izgradnji ovog objekta na Šipu, objasnio je Ajnadžić.



Za nadzor projekta je zadužena firma "Konkrit" d.o.o. Sarajevo. Direktor ove firme Edhem Hodžić je također danas potpisao ugovor za nadzor radova. Vrijednost ovog ugovora je 11.700 KM, sredstva koja je također obezbijedila Općina Centar.

Nakon potpisivanja ugovora predstavnici Općine Centar, kao i firmi koje će izvoditi radove i vršiti nadzor su obišli lokaciju u Ulici Dejzina Bikića na Šipu na kojoj započinju radovi.



"Kako je predviđeno dinamikom radova i potpisanim ugovorom, do kraja ove godine odnosno do kraja januara 2018. bit će okončani radovi na prvoj fazi ovog projekta koja podrazumijeva grube građevinske radove. U Općini planiramo formirati stručnu komisiju koja će napraviti rang listu osoba koje će dobiti ključeve novoizgrađenih stanova, čija se površina kreće od 40 do 70 metara kvadratnih. Prvi objekat za smještaj "ruševinaca" Općina Centar je izgradila u Ulici Sepetarevac 21, za šta je iz svog budžeta izdvojila 1.200.000 KM", objasnila je Alma Sadović, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar.



Današnjem potpisivanju ugovora i obilasku gradilišta su također prisustvovali: predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić i dopredsjedavajući Vijeća Mustafa Mulić i Sulejman Haljevac, kao i vijećnici Haris Mujanović i Velija Katica.