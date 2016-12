U Olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaranch u Zetri danas je otvorena ledena ploha, na kojoj su već uživali prvi ljubitelji klizanja i temperatura ispod nula stepeni.

Kantonalno javno preduzeće (KJP) ZOI ‘84 tako je svim posjetiocima omogućilo besplatan prvi sat klizanja.



Ove godine su cijene korištenja ledene plohe u Zetri nešto jeftinije, pa cjenovnik izgleda tako da se ulaz plaća 3 KM, garderoba 1 KM, oštrenje klizaljki 4 KM i iznajmljivanje klizaljki 4 KM.



Općina Centar je dodatno osigurala besplatan termin klizanja za učenike osnovnih škola s područja središnje sarajevske općine, koji će biti svak dan od 10:30 do 11:30 sati.



Termini u kojima možete klizati u Zetri su svakim danom u terminima od 9 do 10, od 12 do 13, od 14:15 do 15:15, od 16:30 do 17:30, i od 19:45 do 20:30 sati.