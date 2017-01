Sarajevo: Do kraja godine 160 stanova za kupovinu pod povoljnijim uvjetima za mlade

Planom izgradnje stanova za mlade po programu Vlade Kantona Sarajevo, do kraja godine predviđen je završetak stambeno-poslovnog objekta sa 160 stanova u naselju Dobrinja V, potvrdio je Feni rukovodioc Odjela za tehničke poslove Kantonalnog stambenog fonda Željko Galić.

Istakao je da se zgrada nalazi neposredno uz rječicu Dobrinja te da je struktura stanova od jednosobnog do dvoiposobnog (od 33 m2 do 79 m2).



Osnovni uvjeti koji su potrebni za konkuriranje na Javni poziv za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, koji je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, jesu da je osoba dobi od punoljetstva do 50 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području Kantona Sarajevo posljednje tri godine te da nema riješeno stambeno pitanje.



Galić je također naglasio da u budžetu Kantona Sarajevo za 2017. nema planiranih sredstava za sanacije stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, te da Planom Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo nije predviđena ovakva realizacija.



Dodao je da je Finansijskim planom Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. planiran prihod od 6.144.900 KM.



Ovaj fond je samofinansirajuća institucija Kantona Sarajevo, koja nema direktnih prihoda iz budžeta Kantona Sarajevo i koja svoj prihod sama ostvaruje na tržištu te već niz godina ima pozitivne rezultate poslovanja.



Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo bit će razmatran na sjednici Skupštine KS-a 31. decembra.