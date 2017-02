Sanski Most: Policijski službenici uhapsili svog radnog kolegu zbog teške krađe

Foto: Klix.ba

Pripadnici Policijske stanice Sanski Most uhapsili su danas svog radnog kolegu inicijala E. K. zbog teške krađe koju je s još jednom osobom počinio u maju prošle godine, potvrđeno je za Klix.ba u MUP-u USK.

Danas oko 11:30 sati u Sanskom Mostu pripadnici Policijske stanice Sanski Most lišili su slobode policajca inicijala E. K. zbog krivičnog djela teške krađe počinjene na štetu firme Eco Cat koja se bavi proizvodnjom peleta.



"Došli smo do saznanja da je navedeni policijski službenik s još jednom osobom inicijala H. A. iz Sanskog Mosta učestvovao u pripremanju i izvršenju ovog krivičnog djela, zbog čega je i lišen slobode", kazala nam je Snežana Galić, glasnogovornica MUP-a USK.



Nad uhapšenim policajcem je zavedena kriminalistička obrada, a pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a USK i Policijske stanice Sanski Most rade na dokumentovanju krivičnog djela.



Osumnjičenom policajcu Tužilaštvo USK stavlja na teret krivično djelo teške krađe te zloupotrebe položaja i ovlasti.



Kako neslužbeno saznajemo, radi se o policijskom službeniku Ekremu Krupiću.