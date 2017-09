Salkić: Vlast u Srbiji treba da se ogradi od izjava Dodika, a ne da ih pozdravlja aplauzom

Ramiz Salkić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, izjavio je da najnovije izjave Milorada Dodika da ne želi da se odrekne snova da RS i Srbija budu jedno, predstavljaju nastavak štetne politike, koja ugrožava stabilnost i podiže tenzije u regionu.

"Dodikova izjava prestavlja drastično kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, a uz prisustvo i aplauzom odobravana od strane aktuelne vlasti Srbije i predstavnika Srpske pravoslavne crkve, još je opasnija. Imajući u vidu činjenica da se aktuelna vlast u Srbiji svakodnevno deklarativno izjašnjava da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, mi očekujemo da se ona ogradi od ovih Dodikovih huškačkih izjava", saopćio je Salkić.



On dodaje da slična politika, koja je u svojoj osnovi imala stvaranje velike Srbije, devedesetih godina je dovela do etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, a na kraju je poražena.



"Zbog toga, najprije smatram da se vlast u Srbiji treba da se ogradi od sulude politike predsjednika RS, koji vodi cijeli region u neizvjesnot i moguće sukobe. S druge strane, kada je u pitanju Dodikova politika, svima je već jasno da se radi o političkom davljeniku, koji je prokockao svoju priliku da uđe u historiju kao pozitivna ličnost. Davljenici kada tonu, vrlo često potope i one koji ih pokušavaju spasiti", rekao je Salkić.



Istakao je da u ovom slučaju, sa Dodikom, ne samo da će propasti njegova politika, već i oni koji mu pokušavaju pomoći ovih dana u Narodnoj skupštini entiteta RS.



"Dodik može da nastavi sanjati i niko mu to neće zabranjivati, ali on treba dobro da zna da ni mnogi prije njega, koji su imali neuporedivo veću snagu, nisu uspjeli ovaj dio Bosne i Hercegovine, koji se nepravedno zove entitet RS, pripojiti Srbiji.

U teškoj situaciji kada demokratski sistem u entitetu RS ne funkcioniše, kada režimska policija zavodi red u Narodnoj skupštini, kada su ugrožena osnovna ljudska prava, kada je vlast bezidejna da pomogne i uradi nešto za narod, kada radnici štrajkuju glađu, Dodik po oprobanom receptu radi ono što najbolje zna – dodatno radikalizuje i podiže tenzije u cijelom regionu. To je jedini način da on ostane na vlasti", saopćio je Salkić.



Zaključio je da imajući u vidu kompletnu situaciju, koja je na ovim prostorima uvijek kompleksna, a zbog njihove opredijeljenosti da učine sve da građani bolje žive, pozivao je Dodika da prestane sanjati i da se suoči sa istinom i realnošću.



"Realnost i istina su da zbog njegove politike u ovom entitetu vlada bijela kuga, entitet svaki dan napuštaju čitave porodice, sela i gradovi ostaju pusti, u školama je sve manje djece, preduzeća propadaju, mnogi građani žive na ivici siromaštva... Ovo poražavajuće stanje je rezultat činjenice da Dodik i njegovi istomišljenici ne rade za građane, nego godinama žive u snovima sanjajući podjelu ove zemlje, koju nikad neće dočekati", kazao je Salkić.