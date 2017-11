Salkić: Dodik pokušava da kupi vrijeme i javnost drži u neizvjesnosti

Ramiz Salkić (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić ocijenio je za Fenu da je jučerašnja rasprava u Narodnoj skupštini RS-a pokazala da nema iskrenog opredjeljenja vlasti da se poništi odluka o referendumu u tom bh. entitetu o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Salkić je rekao da uopšte i nije trebalo usvajati odluku o održavanju “neustavnog referendum, jer entitet nije nadležan da provede referendum o pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti bh. državnih organa”.



"Evidentno je da je jučerašnja rasprava u Narodnoj skupštini RS-a pokazala da nema iskrenog opredjeljenja vlasti da se poništi odluka o referendumu, već da predsjednik entiteta Milorad Dodik pokušava da kupi vrijeme i javnost drži u neizvjesnosti da li će ili ne biti referenduma u nekom narednom periodu", ukazao je on.



Ipak, vrlo je važno, dodaje, da je Skupština rano jutros stavila van snage odluku o održavanju, kako je naveo, neustavnog referenduma.



"To je jednako poništavanju onako kako ja to vidim i važno je da je ona poništena. Naravno, uz to su usvojeni i zaključci koji su prepuni onoga što nije nadležnost entiteta RS, a tiču se uzurpacije prava i pozivanja na ponovno nepoštivanje Ustava BiH. To je nastavak kontinuiranog djelovanja i Dodika i entitetskog parlamenta, koji izlaze iz svojih ustavom propisanih okvira", dodao je Salkić.



Najavu peticije u entitetu RS-u, s identičnim referendumskim pitanjem, ocijenio je bespotrebnom, jer je u nadležnosti Narodne skupštine da usvaja zakone, a ne da organizuje i provodi peticije.



"Vlast u RS, ako ima hrabrosti i misli da je u pravu, nije onda trebala da poništava to što je 'nakaradno' uradila, već je trebala ići do kraja. Ovako, ponovo guraju narod ispred sebe, a zapravo oni nemaju hrabrosti. Ovim je nastavljeno neustavo djelovanje i izazivanje nepovjerenja i netrpeljivosti te politike destrukcije koju provodi vlast entiteta RS predvođenja Miloradom Dodikom. Istovremeno, nastavlja se urušavanje ekonomskom sistema na tom prostoru, jer vlast širi nesigurnost i za građane i investicije, zbog čega nije normalno očekivati da investitori dolaze u ovaj entitet", upozorio je entitetski potpredsjednik Ramiz Salkić za Fenu.