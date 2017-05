Salihović: Volio bih da mediji i narod vide ovakve procese

Tužioci Dubravko Čampara i Milorad Barašin svjedočili su bez prisustva javnosti u nastavku disciplinskog postupka protiv suspendovanog glavnog tužioca Gorana Salihovića.

Salihović je na početku ročišta tražio da javnost bude prisutna, ali je disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) odbila prijedlog uz obrazloženje da je odluka o isključenu ranije donesena, jer će svjedoci biti saslušani na okolnosti “živih predmeta”.Salihovićev advokat Rifat Konjić rekao je da je zadovoljan saslušanjem dvojice tužilaca ali da su njihovi iskazi trebali biti javni."Nije bilo potrebe za isključivanjem javnosti jer tužilac Barašin nije svjedočio ni o jednom živom predmetu. Svjedočio je o tome šta i kako se radilo kada je on bio tužitelj, kako se radilo prije njega, u vrijeme Gorana Salihovića i kako se radi sad”, rekao je Konjić nakon ročišta.Konjić je Čamparino svjedočenje ocijenio korektnim i objasnio kako je ovaj tužilac govorio na okolnosti jedne tačke iz tužbe u predmetu gdje se govori o Bobar banci.“Poslije današnjih svjedočenja, pogotovo Barašina, mislimo da su se stekli svi uvjeti da komisija koja predsjedava, bez obzira kako to radi, odbije sve tačke tužbe koje su podignute, odnosno podnesne protiv Salihovića”, dodao je Konjić.Salihović je nakon ročišta rekao da je zadovoljan današnjim iskazima, te još jednom kazao da je ročište trebalo biti otvoreno, jer bi volio da mediji i narod vide ovakve procese.Na pitanje novinara o pozivu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da svjedoči u ovom disciplinskom postupku, Salihović je kratko rekao da misli da bi ga komisija trebala pozvati."Gospodina Dodika bi pitao da li me ikad u životu vidio, da li je ikad razgovarao sa mnom. To vrlo jednostavan odgovor, pošto me nikad nije vidio, razgovarao, niti bilo šta. To je jedino što bih pitao”, rekao je Salihović.Disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić je kratko rekla da je tužilac Čampara ostao kod iskaza koji je dao kada je svjedočio u korist Ureda disciplinskog tužioca.Postupak protiv Salihovića pokrenut je zbog disciplinske tužbe u kojoj se navodi da je propustio da traži svoje izuzeće u predmetima kada je postojao sukob interesa, da se upustio u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućio vršenje dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, te da se miješao u postupanje sudije ili tužioca.Salihović je suspendovan s dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH krajem septembra prošle godine.Nastavak disciplinskog ročišta je zakazan za 29. maj, na kojem je planirano saslušanje tužilaca Ćazima Hasanspahića, Maje Ilić-Stupar, istražitelja Mirze Jamakovića, te novinara Mate Đakovića, javlja BIRN BiH