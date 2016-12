S MMF-om il' bez njega Vlada FBiH nađe način za kredit: Plan zaduženja za decembar 170 miliona KM

Zbog neispunjavanja dijela preporuka iz Pisma namjere MMF-u naša zemlja nije dobila drugu tranšu kredita, a izvjesno je da je neće dobiti još jedan period, tačnije dok ne izvrši izmjene Zakona o povećanju akciza. Ipak, Vlada FBiH ne mari mnogo zbog toga, već potrebna sredstva nadoknađuje prodajom obveznica i trezorskih zapisa.

Svima je već jasno da naša država godinama ne može funkcionirati bez zaduženja kod stranih kreditora, na osnovu čega popunjavaju "rupe u budžetu", pravdajući to potrebom kako bi mogli investirati u infrastrukturne projekte.



Investicija je malo, a i one započete kratkog su vijeka. Ipak, iz Vlade FBiH ne mare mnogo zbog obustave isplate druge tranše kredita MMF-a pa su posegnuli za dobrom starom navikom, prodajom "magle", odnosno trezorskih zapisa i obveznica.



Tako je Vlada FBiH za decembar planirala prodati trezorske zapise i obveznice u vrijednosti od 170 miliona KM. Prvo je 6. decembra Vlada FBiH na aukciji na Sarajevskoj berzi ponudila trezorske zapise u vrijednosti od 20 miliona KM, ali je uspjela prodati trezorske zapise u vrijednosti od 5 miliona, koje u roku od šest mjeseci mora vratiti banci koja je kupila te zapise.



Dvadesetog decembra Vlada FBiH je prodala obveznice u vrijednosti od 60 miliona KM, koje uz ponderisanu prosječnu kamatu od 3,4 posto mora vratiti do 2021. godine.



Na današnjoj aukciji trezorskih zapisa Vlada FBiH uspješno je prodala 5.000 zapisa u vrijednosti od 50 miliona KM, s rokom dospijeća, odnosno vraćanja, od šest mjeseci. I pred kraj mjeseca, tačnije 27. decembra, planirana je prodaja obveznica u vrijednosti od 40 miliona KM, s rokom vraćanja od tri godine.



Trezorski zapisi su kratkoročni vrijednosni papiri koje Vlada FBiH prodaje s rokovima dospijeća, odnosno vraćanja novca bankama koje ih kupe od tri mjeseca, šest mjeseci i godinu dana.



S druge strane obveznice su dugoročni vrijednosni papiri koje vlada prodaje na duži period otplate uz određenu kamatu.



U suštini, vlast prodajom trezorskih zapisa i obveznica ulazi u kratkoročno kreditno zaduženje. Ipak, ni banke nisu previše oduševljene, naročito kada je u pitanju kupovina trezorskih zapisa, što pokazuje primjer s početka decembra kada je od 20 miliona Vlada uspjela prodati trezorske zapise u vrijednosti od 5 miliona KM.



Tada su reagovali i ekonomski analitičari koji su upozorili Vladu FBiH da tu nezainteresiranost banaka za kupovinu trezorskih zapisa shvate kao opomenu, jer bi i u FBiH mogao uslijediti finansijski krah, aludirajući na dvije banke koje su u Republici Srpskoj propale zbog nelikvidnog poslovanja.



Postavlja se pitanje na koji način će Vlada FBiH pored već postojećih kreditnih obaveza prema stranim kreditorima vratiti novac koji je zadužila putem obveznica i trezorskih zapisa. Jedno je sigurno, i bez MMF-a vlasti u našoj zemlji vješto pronađu način za nova zaduženja pa makar se ona zvala i prodaja trezorskih zapisa ili obveznica.



Zanimljivo je da je aktuelna ministrica finansija FBiH Jelka Milićević nakon konstituisanja Vlade FBiH kritikovala prethodni saziv vlade na čelu s Nerminom Nikšićem zbog pretjeranog forsiranja prodaje trezorskih zapisa, a sada predvodi Vladu koja to isto radi i koja će u nasljedstvo svojim zamjenicima 2018. godine vjerovatno ostaviti gomilu dugova.