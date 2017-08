Ruralni razvoj između entitetskih nadležnosti i IPA-e: Hoće li BiH propasti 200 miliona eura

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH iniciralo je javnu raspravu o usvajanju Strateškog plana ruralnog razvoja BiH, a održana je danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH. Usvajanje tog dokumenta preduslov je za dobijanje dodatnih sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije, ali i otvaranje pristupa fondu IPA. Među zvaničnicima, međutim, bar ovim iz Federacije BiH, nema optimizma da će to biti riješeno. Problem je na entitetskoj liniji.

