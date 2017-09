Rudari Kreke upozoravaju: Ako nam se ne uplati plata idemo u obustavu rada

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ukoliko im do 25. septembra ove godine ne bude isplaćena augustovska plata, rudari Rudnika uglja Kreka iz Tuzle za dan kanije najavljuju obustavu rada, potvrđeno je za Klix.ba. Rudari i ovaj put ukazuju na težak položaj u kojem se nalaze, kao i na dotrajalost opreme s kojom raspolažu.

Ukoliko im do 25. septembra ove godine ne bude isplaćena augustovska plata, rudari Rudnika uglja Kreka iz Tuzle za dan kanije najavljuju obustavu rada, potvrđeno je za Klix.ba. Rudari i ovaj put ukazuju na težak položaj u kojem se nalaze, kao i na dotrajalost opreme s kojom raspolažu.

Rudari su štrajk najavili za 26. septembar ove godine tačno u sedam sati u površinskim kopovima Šikulje i Dubrave te Rudniku lignita Mramor.



"Račun Rudnika Kreka je blokiran od Poreske i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tako da je upitna isplata augustovske plate. Ona je trebala biti uplaćena do 15. u mjesecu, a mi smo rekli da ako ona i sve ono što sleduje po granskom kolektivnom ugovoru do 25. ne bude uplaćeno idemo u štrajk. Za mjesec august smo proizveli 198.000 tona uglja i to je rekordna proizvodnja u ovoj godini", rekao je za Klix.ba predsjednik Sindikata Rudnika uglja Kreka Tuzla Zuhdija Tokić.



On je istakao da je neisplaćivanje plate samo jedan od povoda za stupanje u štrajk.



"Razlog je i dinamika u realizaciji ulaganja iz investicone faze 2016-2018. Mi samo tražimo da se ono što je obećano, a to je ulaganje u Rudnik uglja Kreka i desi. Ljudi rade s opremom koja je starija od njih, tako da su to posebni problemi. Ako Kreka trebaj ovoj državi, ona se njoj mora posvetiti. Svi rezultati koje postižemo su prozvod snalažljivsti rudarai i impovizacije, a svemu tome dođe kraj", naglasio je Tokić.