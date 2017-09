Ukoliko im sutra do 15:30 sati ne bude isplaćena augustovska plata, rudari Rudnika uglja Kreka iz Tuzle u utorak će u sedam sati stupiti u štrajk.

Ovo je odlučeno na današnjoj vanrednoj sjednici Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka u Tuzli, kojoj su pristustvovali i predsjednik Nadzornog odbora, te članovi uprave i direktor ovog rudnika.



Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić kazao je da je prvi zaključak sa današnjeg sastanka da rukovodstvo Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka u Tuzli zahtjeva potpunu realizaciju zahtjeva predstavljenog u odluci o najavi štrajka rukovodstvu ovog rudnika.



"To je isplata ličnih dohodaka i svih ostalih naknada na ime ličnog dohotka sutra najkasnije do 15:30 sati u skladu s važećim kolektivnim ugovorom i važećim zakonskim propisima, uključujući i uplatu svih poreza i doprinosa na isplaćene lične dohotke", istakao je Husić.



Sindikalna organizacija od uprave zahtjeva i da nastavi provođenje mjera i radnji koje je poduzela u proteklih nekoliko dana kada je u pitanju rješavanje problema koji onemogućavaju isplatu plata i svega ostalog.



"Treći zaključak smo pokušali usaglasiti, a to je da u slučaju ulaska i ralizacije odluke o štrajku definišemo sporazumom neophodne poslove koji će se obavljati i izvršavati u svim rudnicima Rudnika uglja Kreka u Tuzli. Oko ovog našeg prijedloga i pored dobre volje od sindikata, danas nismo uspjeli sve usaglasiti, ali su akteri ovog sastanka preuzeli obavezu da pokušaju sutra najkasnije do 12 sati da definišu sporazumom opis tih poslova koji će se obavljati u vrijeme eventualnog štrajka", pojasnio je Husić.



Predsjednik Sindikata Rudnika uglja Kreka iz Tuzle Zuhdija Tokić podsjetio je da su tuzlanski rudari u augustu proizveli 198.000 tona uglja, što je rekordna proizvodnja u ovoj godini.



"Nismo zadovoljni odgovorom uprave na ovakvo stanje i ako dođe do štrajka vjerovatno će se mjere i zahtjevi sindikalaca proširiti. Nama nije jasno da nakon rekordne proizvodnje uglja i činjenice da na računu ima dovoljno novca, nama plata nije isplaćena. Mi smo imali pozive da i prije krenemo u štrajk jer je počela nova školska godina i naši komorati su se istrošili, ali mi kao ozbiljan sindikalan partner pokušavamo da u granicama zakona ispoštujemo sve što treba. Da nismo najavili ovaj štrajk vjerovatno bi došlo do nekontrolisanog izliva neposlušnosti koje ne bi mogli kontrolisati", naglasio je Tokić.



On je podsjetio i da su plate isplaćene svim rudnicima u koncernu Elektroprivrede BiH, izuzev Rudnika uglja Kreka u Tuzli.



"Stav sindikata je da su ovdje igre političke prirode. Mi ne želimo da ulazimo u to, ali ima jedna stvar koja je vrlo jasna – nećemo dozvoliti ovakve igre više. Rekli smo jasno i glasno da ako mi sami proizvedemo pola proizvodnje, onda želimo da u budućim mjesecima budemo prvi po redoslijedu isplate i svemu ostalom. Ovo više nećemo dozvoliti", upozorio je Tokić.