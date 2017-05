I ove godine kao i svake prethodne Ronilački klub Bosna je veoma aktivan u segmentu promocije i zaštite vodene sredine i planira realizovati pet eko akcija.

Velika eko akcija čišćenja Boračkog jezera najavljena je za 27.05. 2017., čišćenje korita rijeka Bosne za 28. 05. 2017., Malog Plivskog jezera 11.06. 2017., zatim akcija čišćenja lokaliteta Šićki kop od 6. do 8. 7. 2017. te velika eko akcija čišćenja korita rijeke Drine od 8. do 10. 7. 2017. u Bijeljini.



Sljedeći vikend Ronilački klub Bosna iz Sarajeva je organizator velike eko akcije čišćenja Boračkog jezera i korita rijeke Bosne od Rimskog mosta do Sastavaca.



Navedeni događaji će se organizovati 27. i 28. maja 2017. godine.



Ovaj veoma bogat program je rezultat predanog i stručnog rada naših članova,koji svojim entuzijazmom prednjače u segmentu očuvanja okoliša i razvoju sportskih aktivnosti. U podvodnim eko akcijama čišćenja jezera i rijeke, učešće će uzeti preko 30 ronilaca iz BiH i zemalja iz regije, saopćeno je iz Ronilačkog kluba Bosna.



Dosadašnje aktivnosti RK Bosna su uključivale organizaciju stažnih i trenažnih ronjenja, kurseva za početnike i naprednih CMAS ronilačkih kurseva. Klub je učestovovao u mnogobrojnim spasilačkim akcijama, akcijama za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, te čišćenju korita rijeka i jezera (Neretva, Drina, Vrbas, Boračko jezero, Prokoško jezero…). Pored organizacije ekoloških akcija čišćenja, klub je organizirao i učestvovao u snimanju više filmova podvodne tematike koji za cilj imaju edukaciju i promociju zaštite vodene sredine. Danas Ronilački klub Bosna broji više od 110 aktivnih članova i devet sekcija kluba koja se bave aktivnostima usmjerenim ka razvoju i promociji ronjenja kao sporta.



Vjerujemo da će naše aktivnosti imati višestruku korist za svakog pojedinca i širu društvenu zajednicu.



Spisak sponzora koji svesrdno podržavaju ove veoma bitne aktivnosti: Henkel, Bingo, Eko život BH Telecom, Bosnalijek, Općina Konjic, Općina Jajce, Sarajevska mljekara, Brojler i Sarajevska pivara.